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Xalapa.- En el último lustro (2020-2025), Petróleos Mexicanos (Pemex) ha acumulado 3 mil 951 derrames en su infraestructura y en toda su cadena de exploración, producción y logística.
De acuerdo con informes elaborados por la dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad, y por la subdirección de Servicios y Administración de Bienes, ambas de Pemex, en estos hechos se derramaron 42 sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad.
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Los hidrocarburos —que representan un riesgo elevado por su alta inflamabilidad, volatilidad y potencial de explosión, además de su impacto contaminante en aire, suelo y agua— son el producto más derramado en las instalaciones de Pemex, con mil 192 siniestros, que representan el 30 por ciento del total.
El agua-aceite —con un riesgo principalmente ambiental por contaminación persistente de suelos y cuerpos de agua— ocupa la segunda posición con mil 72 casos, equivalentes al 27 por ciento del total; mientras que, en tercer lugar, se ubica el aceite crudo —con un riesgo de contaminación prolongada y su inflamabilidad en determinadas condiciones— con 716 siniestros, que representan el 18 por ciento.
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Sin embargo, los productos derramados muestran una amplia gama de peligrosidad que va desde sustancias de alto riesgo inmediato por su elevada volatilidad, inflamabilidad y toxicidad, como la gasolina en todas sus variantes, el diésel, la turbosina, el propano y el propano-propileno, entre otros.
En un segundo nivel se ubican los de riesgo medio-alto, como el aceite crudo en sus distintas variantes (crudo, Istmo y Maya), combustóleo, refinados y los hidrocarburos en general, así como el gas-aceite y agua-aceite.
Esta es la lista completa de productos derramados:
- Aceite
- Aceite crudo
- Aceite de calentamiento
- Aceite de lubricante
- Aceite térmico
- Agua residual
- Agua salada
- Agua-aceite
- Aromáticos
- Combustóleo
- Condensado
- Condensados
- Condensados amargos
- COPE
- Coque
- Crudo
- Crudo Istmo
- Crudo Maya
- Diésel
- Fluido de calentamiento
- Gas-aceite
- Gasóleo Ligero
- Gasóleo Pesado
- Gasolina
- Gasolina regular
- Gasolinas amargas
- Hidrocarburos
- Isobutano
- Lodo de emulsión inversa
- Magna
- Metil Dietanol Amina
- MTBE
- Nafta ligera
- Pemex Magna
- Pentanos / Hexanos
- Premium
- Propano
- Propano / Propileno
- Refinados
- Salmuera
- Turbosina
- Vapores de hidrocarburos
afcl
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