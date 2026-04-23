Más Información

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Xalapa.- En el último lustro (2020-2025), ha acumulado 3 mil 951 derrames en su infraestructura y en toda su cadena de exploración, producción y logística.

De acuerdo con informes elaborados por la dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad, y por la subdirección de Servicios y Administración de Bienes, ambas de Pemex, en estos hechos se derramaron 42 sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad.

Lee también

Los hidrocarburos —que representan un riesgo elevado por su alta inflamabilidad, volatilidad y potencial de explosión, además de su impacto contaminante en aire, suelo y agua— son el producto más derramado en las instalaciones de Pemex, con mil 192 siniestros, que representan el 30 por ciento del total.

El agua-aceite —con un riesgo principalmente ambiental por contaminación persistente de suelos y cuerpos de agua— ocupa la segunda posición con mil 72 casos, equivalentes al 27 por ciento del total; mientras que, en tercer lugar, se ubica el aceite crudo —con un riesgo de contaminación prolongada y su inflamabilidad en determinadas condiciones— con 716 siniestros, que representan el 18 por ciento.

Lee también

Sin embargo, los productos derramados muestran una amplia gama de peligrosidad que va desde sustancias de alto riesgo inmediato por su elevada volatilidad, inflamabilidad y toxicidad, como la gasolina en todas sus variantes, el diésel, la turbosina, el propano y el propano-propileno, entre otros.

En un segundo nivel se ubican los de riesgo medio-alto, como el aceite crudo en sus distintas variantes (crudo, Istmo y Maya), combustóleo, refinados y los hidrocarburos en general, así como el gas-aceite y agua-aceite.

Esta es la lista completa de productos derramados:

  • Aceite
  • Aceite crudo
  • Aceite de calentamiento
  • Aceite de lubricante
  • Aceite térmico
  • Agua residual
  • Agua salada
  • Agua-aceite
  • Aromáticos
  • Combustóleo
  • Condensado
  • Condensados
  • Condensados amargos
  • COPE
  • Coque
  • Crudo
  • Crudo Istmo
  • Crudo Maya
  • Diésel
  • Fluido de calentamiento
  • Gas-aceite
  • Gasóleo Ligero
  • Gasóleo Pesado
  • Gasolina
  • Gasolina regular
  • Gasolinas amargas
  • Hidrocarburos
  • Isobutano
  • Lodo de emulsión inversa
  • Magna
  • Metil Dietanol Amina
  • MTBE
  • Nafta ligera
  • Pemex Magna
  • Pentanos / Hexanos
  • Premium
  • Propano
  • Propano / Propileno
  • Refinados
  • Salmuera
  • Turbosina
  • Vapores de hidrocarburos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]