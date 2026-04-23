Xalapa.- En el último lustro (2020-2025), Petróleos Mexicanos (Pemex) ha acumulado 3 mil 951 derrames en su infraestructura y en toda su cadena de exploración, producción y logística.

De acuerdo con informes elaborados por la dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad, y por la subdirección de Servicios y Administración de Bienes, ambas de Pemex, en estos hechos se derramaron 42 sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad.

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Los hidrocarburos —que representan un riesgo elevado por su alta inflamabilidad, volatilidad y potencial de explosión, además de su impacto contaminante en aire, suelo y agua— son el producto más derramado en las instalaciones de Pemex, con mil 192 siniestros, que representan el 30 por ciento del total.

El agua-aceite —con un riesgo principalmente ambiental por contaminación persistente de suelos y cuerpos de agua— ocupa la segunda posición con mil 72 casos, equivalentes al 27 por ciento del total; mientras que, en tercer lugar, se ubica el aceite crudo —con un riesgo de contaminación prolongada y su inflamabilidad en determinadas condiciones— con 716 siniestros, que representan el 18 por ciento.

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Sin embargo, los productos derramados muestran una amplia gama de peligrosidad que va desde sustancias de alto riesgo inmediato por su elevada volatilidad, inflamabilidad y toxicidad, como la gasolina en todas sus variantes, el diésel, la turbosina, el propano y el propano-propileno, entre otros.

En un segundo nivel se ubican los de riesgo medio-alto, como el aceite crudo en sus distintas variantes (crudo, Istmo y Maya), combustóleo, refinados y los hidrocarburos en general, así como el gas-aceite y agua-aceite.

Esta es la lista completa de productos derramados:

Aceite

Aceite crudo

Aceite de calentamiento

Aceite de lubricante

Aceite térmico

Agua residual

Agua salada

Agua-aceite

Aromáticos

Combustóleo

Condensado

Condensados

Condensados amargos

COPE

Coque

Crudo

Crudo Istmo

Crudo Maya

Diésel

Fluido de calentamiento

Gas-aceite

Gasóleo Ligero

Gasóleo Pesado

Gasolina

Gasolina regular

Gasolinas amargas

Hidrocarburos

Isobutano

Lodo de emulsión inversa

Magna

Metil Dietanol Amina

MTBE

Nafta ligera

Pemex Magna

Pentanos / Hexanos

Premium

Propano

Propano / Propileno

Refinados

Salmuera

Turbosina

Vapores de hidrocarburos

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