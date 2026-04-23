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Veracruz.— Las causas de los reportados por son diversas y responden, en muchos casos, a una combinación de factores; sin embargo, el mayor número está asociado a fallas integrales mecánicas, es decir, a daños o deterioro en componentes físicos del sistema que comprometen su funcionamiento normal, señalan especialistas consultados.

Aunque los factores van desde actos ilícitos —como el robo de combustible o tomas clandestinas— hasta fallas en equipos, desgaste de la infraestructura o errores operativos, también intervienen fenómenos naturales y golpes en las líneas que terminan por fracturar un sistema que ya es vulnerable.

Se trata de la convergencia de múltiples riesgos: 2 mil 298 casos se atribuyen a fallas integrales mecánicas, 603 están catalogados simplemente como “derrames”, un total de 370 corresponden a eventos de carácter industrial y 353 se vinculan con actos ilícitos, de acuerdo con informes oficiales de Pemex, obtenidos por este diario vía transparencia.

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En este listado se señala que los fenómenos meteorológicos fueron causantes de 35 derrames.

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