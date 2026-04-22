La periodista deportiva Marion Reimers denunció que, a pesar del fallo de un juez debido a violencia digital, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha implementado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Durante una conferencia de prensa, celebrada el pasado martes, contó que dicha clase de violencia comenzó, a la par que su carrera, hace 20 años, escaló a ser física y acudió con la asociación civil Perteneces.

"Es muy difícil que la gente comprenda que la violencia digital tiene efectos reales en nuestra mente. Hoy en día, las redes (sociales) forman parte muy importante de la vida pública. Más allá de mí, afecta a las mujeres que nos salimos de nuestros roles", comentó.

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Marion Reimers obtiene sentencia histórica contra el mecanismo de protección

José Mario de la Garza, presidente de esta organización no gubernamental, explicó que, a partir de las agresiones contra Reimers a través de redes sociales, fueron a este Mecanismo para proteger su labor periodística, libertad de expresión, integridad, entre otros aspectos.

"No recibimos alguna respuesta, metimos un juicio de amparo en contra de la omisión y obtuvimos la primera sentencia en México que refleja que la violencia digital debe atenderse. Exhortamos a la secretaria de gobernación (Rosa Icela Rodríguez) y al Mecanismo para conocer las medidas de protección para Marion", declaró.

De la Garza hizo hincapié en que, aunque se destinaron esfuerzos en cuatro años en litigios, seguimientos, entre otras, no hay una sola acción. "La libertad de expresión es apreciadísima. Como periodista es algo que valoro por encima de todas las cosas", declaró la reportera de deportes.

La periodista deportiva Marion Reimers y el equipo de la asociación civil Perteneces. Foto: Facebook @pertenecesac

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El Mecanismo de Protección para Personas Defensora de Derechos Humanos y Periodistas es una dependencia de la Secretaría de Gobernación que tiene el fin de proteger a defensores y reporteros que sufren agresiones debido a su labor.

¿Quién es Marion Reimers?

Marion Reimers (Ciudad de México, 1985) es una periodista deportiva, escritora y comentarista, quien inició su carrera profesional en 2006. Ha trabajado en Fox Sports, TNT Sports México, etcétera. En 2019 se convirtió en la primera mujer comentarista de la final de la UEFA Champions League.

Actualmente, conduce el programa de radio "Cancha completa" en Radio Fórmula, funge como comentarista deportiva en "Tercer Grado Deportivo" en Televisa, y colaboró en el libro "Tiro libre: Relatos cancheros sobre fútbol" de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La periodista deportiva Marion Reimers. Foto: Especial

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