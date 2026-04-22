Más Información

Desapariciones, uno de los desafíos "más graves y dolorosos": Volker Türk; Alto Comisionado destaca a buscadoras

Desapariciones, uno de los desafíos "más graves y dolorosos": Volker Türk; Alto Comisionado destaca a buscadoras

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Luisa Alcalde se une al gabinete de Sheinbaum; "acepto la honrosa encomienda"

Luisa Alcalde se une al gabinete de Sheinbaum; "acepto la honrosa encomienda"

Sheinbaum evalúa cambios en la embajada de México en EU; considera a Roberto Lazzeri, director de Nafin, reporta Bloomberg

Sheinbaum evalúa cambios en la embajada de México en EU; considera a Roberto Lazzeri, director de Nafin, reporta Bloomberg

Sheinbaum se reúne con alto comisionado de la ONU, Volker Türk; acuerdan vías de colaboración

Sheinbaum se reúne con alto comisionado de la ONU, Volker Türk; acuerdan vías de colaboración

EU pide a Sheinbaum empatía por agentes fallecidos; "valdría la pena, considerando todo lo que hacemos", dice vocera

EU pide a Sheinbaum empatía por agentes fallecidos; "valdría la pena, considerando todo lo que hacemos", dice vocera

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada () de la ONU, Juan Pablo Albán, expresó que la respuesta a las desapariciones forzadas en todos los países del mundo exige tanto acciones efectivas a nivel interno como cooperación y respaldo internacional, “no son enfoques excluyentes”.

A través de redes sociales, explicó que con respecto al caso de México el CED ha reconocido los avances normativos e institucionales a nivel doméstico, “pero al mismo tiempo, ha señalado de forma reiterada la insuficiente implementación de ese marco normativo y los persistentes desafíos para atender el fenómeno, en un contexto de continuidad de la crisis”.

Lee también

Detalló que la posición del Comité responde a un análisis riguroso en aplicación de la Convención y, en ese marco, la decisión adoptada ha sido elevada a la , a la que corresponderá pronunciarse.

Además, destacó que el objetivo común de todas las instancias de la ONU y las autoridades del país debería ser fortalecer la respuesta estatal, con el acompañamiento internacional necesario, en beneficio de las víctimas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]