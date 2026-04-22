El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán, expresó que la respuesta a las desapariciones forzadas en todos los países del mundo exige tanto acciones efectivas a nivel interno como cooperación y respaldo internacional, “no son enfoques excluyentes”.

A través de redes sociales, explicó que con respecto al caso de México el CED ha reconocido los avances normativos e institucionales a nivel doméstico, “pero al mismo tiempo, ha señalado de forma reiterada la insuficiente implementación de ese marco normativo y los persistentes desafíos para atender el fenómeno, en un contexto de continuidad de la crisis”.

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Detalló que la posición del Comité responde a un análisis riguroso en aplicación de la Convención y, en ese marco, la decisión adoptada ha sido elevada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que corresponderá pronunciarse.

Además, destacó que el objetivo común de todas las instancias de la ONU y las autoridades del país debería ser fortalecer la respuesta estatal, con el acompañamiento internacional necesario, en beneficio de las víctimas.

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