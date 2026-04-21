Bruselas.— El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, descartó que la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) sobre la situación en el país afecte la cooperación entre México y Naciones Unidas.

“La cooperación sigue; de hecho, está en México el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. México es de los países más abiertos en el mundo a la cooperación en materia de derechos humanos y en general con la ONU”, dijo a EL UNIVERSAL Velasco Álvarez en su visita a la capital europea.

En Bruselas y Ginebra ha generado preocupación la forma cómo ha evolucionado la decisión del CED de “llevar urgentemente” la cuestión de los desaparecidos en México a consideración de la Asamblea General de la ONU por conducto del secretario General en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Lee también Naciones Unidas ha perdido fuerza y debe replantearse, pide Sheinbaum; alista reunión con el Alto Comisionado de la ONU

La decisión fue adoptada tras recabar indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la ciudadanía.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el pronunciamiento del CED al señalar que fue trabajo de un grupo de expertos independientes que limitó su análisis a sólo cuatro estados de 2009 a 2017, que extrapoló esos resultados hasta 2025 y que no atendió la información otorgada por su gobierno de los trabajos que se realizan.

En su primera visita a la capital de Europa como responsable de la diplomacia mexicana, Álvarez mantuvo reuniones con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la Alta Representante de la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y con su homólogo de Bélgica, Maxime Prévot.

Lee también Amnistía Internacional alerta por aumento de 10% de desaparecidos en México; cuestiona respuesta del gobierno

La agenda incluyó “un recorrido con personal de la Embajada de México ante Bélgica y la misión ante la UE”, así como un encuentro con la comunidad mexicana en Bruselas. El retorno a México está programado para el martes.

El canciller no pudo dar la fecha para la firma del acuerdo modernizado entre la UE-México, cuyos trámites técnicos están previstos que concluyan en las instituciones comunitarias el 13 de mayo.

“La UE es muy relevante para México, económicamente, en diálogo político y en materia de cooperación”, se limitó a decir Velasco Álvarez a este diario al hablar de la relación bilateral.

Lee también Alto Comisionado de la ONU visita el Instituto de Pueblos Indígenas; destaca implementación de reformas en México

El eurodiputado español Jorge Martín Frías, del grupo ubicado a la extrema de la derecha Patriotas por Europa y miembro de Vox, afirma que el gobierno de México no puede presumir ser un actor clave en la cooperación con Hispanoamérica por haber atacado al rey de España, por no tener “un diálogo fluido ni de respeto con muchos países de la región” y por defender a Cuba y al expresidente venezolano Nicolás Maduro “con mayor intensidad que cualquier derecho humano básico”.

Considera “inaudito” que en la reunión entre Metsola y Velasco, “una institución y un gobierno que se jactan de defender los derechos humanos”, no se haya abordado el tema del combate al narco, la inseguridad, la violencia y los abusos a los derechos humanos.

“Si algo queda claro es que los derechos humanos de los mexicanos no les importan. Demuestra, una vez más, la doble vara de medir”, asevera.

Frías afirma que incluir a los cárteles mexicanos en la lista terrorista de la UE ayudaría a “transmitir y trasladar un mensaje claro y nítido, que UE y el gobierno de México están pegados a la realidad de lo que sufren los ciudadanos y no a sus obsesiones ideológicas.

“El narcotráfico afecta a ambos lados del Atlántico en términos de seguridad y de institucionalidad”, asegura Frías.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.