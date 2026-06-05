La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó una respuesta formal a las y los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la cual plantea una serie de acciones con la intención de atender las demandas de la comunidad estudiantil y avanzar en mecanismos de trabajo conjunto.

En un comunicado, indicó que mediante un representante de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, dicha dependencia acudió este jueves a las instalaciones de Canal Once para dar lectura al documento dirigido al movimiento estudiantil, en el que reiteró su compromiso con el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos de la comunidad politécnica.

Entre los compromisos anunciados destaca la emisión de un Acuerdo de No Represalias, por medio del cual se garantiza que ninguna persona integrante del IPN será sancionada o afectada debido a su participación en las expresiones y movilizaciones estudiantiles.

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Además, la SEP informó que, como resultado de gestiones hechas por parte d el Gobierno de México, se concretó la terminación del convenio y el comienzo del proceso de disolución del Patronato Corazón Guinda y Blanco. El procedimiento estará acompañado por una auditoría externa independiente con el objetivo de transparentar el destino y la aplicación de los recursos administrados por dicha asociación.

De acuerdo con esta última dependencia, la medida forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la transparencia y atender una de las principales exigencias planteadas por la comunidad estudiantil durante las recientes movilizaciones.

También señaló que se fortaleció el convenio de colaboración entre el IPN y la Fundación Politécnico por medio de nuevas disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación estudiantil. Además, se estableció la prohibición de aportaciones relacionadas con procesos de admisión e inscripción, en apego al principio de gratuidad de la educación superior.

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En materia financiera, la Secretaría de Educación Pública indicó que mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fortalecer las capacidades presupuestales del Instituto. Como parte de ello, se instaló una mesa de trabajo interinstitucional con el objeto de atender necesidades operativas, académicas y de infraestructura.

Asimismo, empezaron las gestiones para una ampliación de recursos que permita garantizar el crecimiento de la matrícula, fortalecer las actividades de docencia, investigación e innovación tecnológica, así como atender requerimientos de mantenimiento y operación de las distintas unidades académicas del Politécnico.

La SEP agregó que trabaja en una propuesta de consulta amplia, participativa y transparente para la renovación de la Dirección General del IPN, en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar procesos de democratización en las instituciones públicas de educación superior.

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En este contexto, indicó que también se promoverá la revisión de diferentes mecanismos de participación de la comunidad politécnica, para fortalecer la representación estudiantil y la toma de decisiones al interior del Instituto.

La dependencia sostuvo que estas medidas forman parte del compromiso del Gobierno de México con una educación superior pública, gratuita, democrática y de excelencia, construida a través del diálogo y el consenso entre autoridades y comunidad educativa.

La SEP señaló que como condición para recibir la notificación, un grupo de estudiantes solicitó a la representante de la dependencia recibir un paquete transparente que contenía dinero, cuya procedencia no fue acreditada.

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Ante esta situación, indicó que la funcionaria se retiró del lugar en apego a los principios de legalidad, transparencia e integridad del servicio público federal, por lo que el documento no fue formalmente recibido por las y los estudiantes.

No obstante, la dependencia subrayó que el contenido de la respuesta fue dado a conocer públicamente mediante su lectura íntegra durante el acto, por lo que consideró cumplido el objetivo de informar a la comunidad sobre las acciones y compromisos asumidos para atender sus planteamientos.

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