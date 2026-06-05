El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió una queja contra Carlos Alberto Pantoja Arreola, el juez de Distrito con sede en La Paz, Baja California, que en abril absolvió a siete marinos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) ligados al caso de desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

Familiares de las víctimas registradas hace ocho años, en los últimos meses del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, acudieron a la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ) en la Ciudad de México para denunciar que el juzgador faltó al principio de “legalidad, imparcialidad, honradez y respeto” que deben regir a los servidores públicos.

En su sentencia emitida en abril, Carlos Alberto Pantoja, juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, actuando como Tribunal de Enjuiciamiento, determinó que la FGR no presentó pruebas suficientes para acreditar la desaparición forzada en el caso de José Luis Carrillo Bautista, ocurrida en mayo de 2018, cuando se encontraba en el establecimiento Yonke Pepe´s, en Nuevo Laredo.

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Y es que, aseguró, los testimonios presentados sobre los hechos se contradicen y no satisfacen el estándar probatorio para llevar a una sentencia condenatoria contra los marinos señalados.

“Bajo ese tenor, debe decirse que el desfile probatorio que se desarrolló en la audiencia de juicio no permite dar certeza a este juzgador de que (los marinos) cometieron el delito materia de la acusación”.

Por lo que, resolvió absolver a los elementos del delito de desaparición forzada de personas.

Ante la queja, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial revisarán la sentencia y el actuar del juez en este caso.

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