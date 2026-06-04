A pocos días de las elecciones locales del próximo 7 de junio, la estrategia territorial de Morena en Coahuila está de brazos caídos.

Fuentes internas del partido revelan que la estructura de apoyo comenzó a rendirse debido al mal recibimiento de la ciudadanía, el excesivo gasto de recursos propios y la reciente sacudida en la dirigencia nacional. La estrategia no levanta, a pesar de que la instrucción es pagar mil pesos a los ciudadanos que les junten 15 credenciales para votar.

El despliegue, que se inició en el mes de abril con 65 diputados federales coordinados por Andrés Manuel López Beltrán para disputar las 25 diputaciones locales, hoy es visto por los propios legisladores como un “caso perdido”.

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Además, se unieron a la operación política 22 diputados federales del PT, quienes tampoco han logrado resultados.

“Cada diputado mandó a su gente, en mi caso, mi diputado nos mandó a 10 personas. Nuestra tarea es ir casa por casa y decir que vamos de parte de Morena para invitarlos a votar por nuestros candidatos el domingo 7 de junio, porque ya era momento de hacer un cambio para Coahuila, pero nadie acepta, ni porque les estamos ofreciendo mil pesos a quienes junten 15 INE”, declaró a EL UNIVERSAL uno de los operadores políticos.

La debacle de la operación se aceleró tras una serie de movimientos en la cúpula de Morena. López Beltrán renunció a la Secretaría General del partido, mientras que Ariadna Montiel Reyes asumió la dirigencia nacional en sustitución de Luisa María Alcalde Luján.

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De acuerdo con testimonios de fuentes morenistas, la salida del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador desincentivó a cerca de la mitad de los legisladores federales, quienes aceptaron enviar personal y dar financiamiento a la estrategia en Coahuila por afinidad y lealtad directa a Andrés Manuel López Obrador, y —por consecuencia— a su hijo Andy López Beltrán.

Tras su renuncia, los congresistas consideraron que “no tiene sentido continuar desgastando su capital político y económico en un estado históricamente dominado por el PRI”.

“Es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Nosotros ya queremos retirarnos, dimos el apoyo por que somos cercanos al expresidente López Obrador, pero ahora que Andy se fue, no tiene caso; aquí el PRI lo tiene todo controlado, compra candidatos y les generan problemas, y a eso se suma que la 4T impuso malos candidatos”, expresó al Gran Diario de México una de las diputadas federales guindas que se encuentran en la entidad coahuilense.

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A esto se suman las quejas generalizadas por los altos costos que han tenido que cubrir con sus propios recursos, enfrentando además un rechazo notable por parte de los votantes coahuilenses.

“Ya gastó mucho dinero, los diputados que estamos aquí estamos gastando decenas de miles de pesos, y los que no vinieron tuvieron que caerle con lana, 40 mil o 50 mil pesos cada quien”, declaró otro congresista federal que pidió ocultar su identidad.

En un intento por contener los daños, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo este 2 de junio una reunión privada con los congresistas del partido que están en Coahuila.

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Previamente al inicio de la veda electoral, Montiel Reyes admitió ante los legisladores que el panorama en la entidad es sumamente difícil. No obstante, la líder partidista les lanzó un llamado urgente para realizar un “último esfuerzo” antes de la jornada electoral.

Como parte de la estrategia, se tiene prevista la instalación de un call center para los “promotores del voto”, la visita casa por casa para ofrecer mil pesos a quienes junten 15 credenciales de elector, brigadeo, reparto de volantes y levantamiento de datos —que incluye nombre completo, número de teléfono, clave de elector, colonia y sección.

Ariadna Montiel Reyes pidió, además, que aunque algunos regresen a su territorio, se mantenga una parte de la estructura para cuidar casillas el 7 de junio.

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Los diputados tanto de Morena como del PT, quienes ya dan por perdida la entidad, afirman que parte del recelo por permitir la entrada a Morena se debe a que el PRI sembró “miedo” de que el narco va a entrar en Coahuila.

“La gente piensa que si entra Morena, entonces la seguridad se acabó, que va a llegar el narco como antes ocurrió con Los Zetas, y no es que en Coahuila no esté el crimen organizado, pero ahí se vive una ‘paz narca’, y creen que si se mueven las aguas, volverá el caos como está ocurriendo en Sinaloa con el caso [del gobernador con licencia Rubén] Rocha Moya”, sentenció otro diputado guinda a este diario.

Morena y aliados cerraron campaña este lunes en Saltillo, y este martes en Torreón.

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Quienes tiraron la toalla desde antes que se inicie la veda electoral afirman que las cosas para los guindas en el norte del país se ven complicadas, y advierten que así como se prevé carro completo para el PRI en Coahuila, “en Chihuahua va a ser igual para 2027”.

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