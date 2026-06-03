Ciudad Victoria. - El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena Tamaulipas, emitieron un comunicado en el cual llaman al pueblo de Tamaulipas a no creer calumnias, “y cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya”.

A través del posicionamiento calificaron como ataques los señalamientos en un medio de comunicación internacional, y que la réplica en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado por la ciudadanía, por el pueblo que es el que manda.

“Las calumnias forman parte de una estrategia política que busca desacreditar a un gobierno legítimamente electo por el pueblo y frenar el proceso de transformación que vive Tamaulipas.

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Morena Tamaulipas respalda a Américo Villarreal; afirma que las calumnias buscan desacreditarlo. Foto: Especial.

No es casualidad que estos ataques aparezcan cuando los gobiernos de la Cuarta Transformación continúan consolidando cambios profundos en favor de quienes durante décadas fueron ignorados por las élites políticas y económicas”, añadieron.

Morena Tamaulipas advirtió que las acusaciones no se sostienen en opiniones, rumores ni reportajes construidos a partir de fuentes anónimas.

“En un Estado democrático, las responsabilidades se acreditan con pruebas y mediante los cauces legales correspondientes. Lo demás es propaganda política disfrazada de información”.

Rechazaron cualquier intento de intervención mediática o política que pretenda sustituir la voluntad popular expresada en las urnas, “la soberanía de Tamaulipas no está sujeta a campañas de difamación ni a intereses que nada tienen que ver con el bienestar de nuestro pueblo”.

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