Mérida, Yucatán. -Las intensas lluvias registradas en los últimos días, provocaron afectaciones en al menos 300 hectáreas de cultivos en distintos municipios de Yucatán, informó el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Gilberto Medina Rodríguez.

El funcionario indicó que las pérdidas se concentran principalmente en parcelas de maíz y zonas hortícolas que permanecen inundadas o con exceso de humedad.

Entre las localidades más afectadas se encuentran en Muna, Homún, Tixkokob, Sacamucuy y otras comunidades del centro y sur del estado, donde productores reportan daños en sembradíos que apenas comenzaban su etapa de desarrollo.

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Las lluvias constantes han impedido además la realización de labores de recuperación y evaluación en campo.

Asimismo, autoridades estatales mantienen un monitoreo permanente para determinar el impacto total en el sector agrícola y establecer posibles mecanismos de apoyo para los productores afectados.

El temporal continúa generando preocupación debido a los pronósticos que anticipan más precipitaciones durante los próximos días.

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