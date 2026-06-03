La Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, emitió un acuerdo con fecha del 2 de junio de 2026 en el que formalmente se autoriza la subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA),

El dictamen, vinculado a los expedientes 19/2023 y 77/2022, subraya que la prioridad de la autoridad judicial es la conservación de las empresas. En este sentido, la jueza determinó que la enajenación se lleve a cabo bajo la modalidad de Unidad Productiva, con el fin de evitar la fragmentación de los activos y buscar la continuidad de sus operaciones.

La resolución judicial valida la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, incorporando algunas modificaciones. No obstante, para proceder con el proceso, la juzgadora ha otorgado un plazo perentorio de tres días legales para que el síndico cumpla con ciertas obligaciones.

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Las obligaciones son: exhibir las bases definitivas que regirán el proceso de subasta, presentar el listado final de trabajadores, desglosando el cálculo de los créditos laborales preferentes y distinguiéndolos de aquellos que no gozan de tal prioridad y entregar la cuota concursal que corresponderá a los acreedores de las comerciantes involucradas.

La Jueza Huerta García manifestó en el documento ser consciente de las "distintas realidades" que enfrentan las partes dentro de este proceso de quiebra.

Con esta autorización, se busca una salida legal que atienda tanto las deudas acumuladas como la posibilidad de mantener la estructura productiva de las siderúrgicas y mineras, elementos clave para la economía regional.

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