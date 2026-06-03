Maestros de la Sección 22 del SNTE bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca en su décimo día de paro nacional indefinido; la acción magisterial ha provocado que usuarios del aeropuerto continúan a pie, para abordar su vuelo.

Paralelamente, los docentes tomaron las casetas de peaje de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan y de la súper carretera Barranca Larga - Ventanilla, ésta última, que conecta a los destinos turísticos de Puerto Escondido y Huatulco.

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Adicionalmente, se apostaron frente a la planta de almacenamiento de hidrocarburos de la paraestatal Pemex, que se encuentra ubicada en San Pablo Huitzo, municipio de la región Valles Centrales.

Los profesores también mantienen el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y que ocupa más de una decena de calles del primer cuadro del centro histórico de la capital del estado.

Foto: Especial

Ayer, los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron al término de su asamblea nacional representativa que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, ha ocasionado con su “cerrazón”, muertos en la CNTE, lesionados y la agresión sistemática ante la nula respuesta a su compromiso de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Y mencionaron que la mandataria se ha negado a reunirse con los integrantes de la Comisión Única Negociadora de la CNTE.

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También acusaron a Sheinbaum Pardo de negarse a regresar a un sistema solidario de pensiones y que, a dos años de gobierno, no ha abrogado las reformas educativas de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

“Las consecuencias son graves, represión, balas a los compañeros, son el saldo que guarda este gobierno de continuidad neoliberal”, señalaron los líderes sindicales.

Coparmex Oaxaca solicita al Gobierno a llegar a soluciones definitivas con la CNTE

La Coparmex Oaxaca solicitó a los gobiernos federal y estatal que fortalezcan los mecanismos de diálogo y negociación con la CNTE “que permitan garantizar la continuidad educativa y la estabilidad social”.

En un comunicado, el organismo empresarial señaló que las consecuencias de la huelga nacional del magisterio no se limita a la educación y a las escuelas; aseguró que los paros, bloqueos y movilizaciones también generan afectaciones económicas significativas.

“Comercios, restaurantes, hoteles, transportistas, prestadores de servicios y pequeños empresarios enfrentan disminuciones en sus ingresos cuando se interrumpe la movilidad y la actividad económica. Las familias también absorben costos adicionales al modificar sus rutinas laborales y de cuidado de los menores”, sostuvo.

La afectación resulta particularmente preocupante, dijo, porque Oaxaca atraviesa un momento histórico de oportunidades económicas.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Estas oportunidades económicas, según la Coparmex, son la consolidación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento del turismo requieren un entorno de estabilidad, certidumbre y formación de talento.

“Ningún estado puede aspirar a competir exitosamente si sus estudiantes pierden semanas de aprendizaje y si la actividad económica se ve recurrentemente interrumpida”, señaló.

Sobre la educación, argumentó que esta constituye el principal motor de desarrollo de una sociedad porque es la herramienta que permite reducir la pobreza, generar oportunidades, fortalecer la competitividad y construir una mejor calidad de vida para las familias. “Por ello, cuando las aulas permanecen cerradas durante períodos prolongados, las consecuencias trascienden el ámbito educativo y terminan impactando a toda la sociedad”.

El grupo empresarial agregó que en Oaxaca, los paros magisteriales han vuelto a colocar en el centro del debate la necesidad de encontrar soluciones definitivas a conflictos que afectan directamente a miles de estudiantes y a la economía estatal.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Y apuntó que diversos reportes publicados durante 2026 señalan que más de 800 mil estudiantes de educación básica han resultado afectados por la suspensión de actividades derivada del paro indefinido de la Sección 22 del SNTE-CNTE.

“La gravedad del problema aumenta al considerar que Oaxaca ya enfrenta importantes rezagos educativos. Datos recientes muestran que alrededor del 30.5% de la población de 15 años y más se encuentra en condición de rezago educativo, una de las proporciones más elevadas del país. En este contexto, cada día sin clases representa una pérdida acumulativa de conocimientos, habilidades y oportunidades para las nuevas generaciones”.

También exhortó al magisterio oaxaqueño a privilegiar el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del estado “ya que las futuras generaciones no deben convertirse en las principales afectadas de conflictos cuya solución requiere voluntad, diálogo y corresponsabilidad”.

Organizaciones amplían y refuerzan el plantón de la Sección 22 en el zócalo de Oaxaca

Organizaciones adheridas a la Alianza de Pueblos por la Justicia Social se sumaron al plantón que mantiene la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Previo a plantarse también en el primer cuadro del centro histórico de la capital del estado, los integrantes de estas organizaciones bloquearon por unos minutos el crucero de Nezahualcóyotl y Calzada Niños Héroes de Chapultepec, y posteriormente, marchar hacia el zócalo para plantarse como medida de presión a las autoridades estatales.

Los representantes de estos organismos civiles informaron que además tienen previsto realizar mítines y movilizaciones, y en la medida que continúe la “cerrazón” para solucionar sus demandas, incrementarán sus acciones hasta encontrar respuestas satisfactorias.

“Hasta hoy no ha existido mesa de diálogo, este gobierno reprimió a los pueblos, se niega a resolver y lo que se está viendo en el estado de Oaxaca es el saqueo tan grande y grotesco; pero a los pueblos no se les atiende, se les ha reprimido y se les está abandonando para atender esos pliegos de demandas justas que tienen las comunidades”.