Una mujer identificada como I. S. S. fue sentenciada a 22 años de prisión por prostituir a su hija desde los 12 a los 16 años. El delito por el cual fue condenada es trata de personas en la modalidad de explotación sexual por prostitución ajena agravado en perjuicio de una adolescente.

De acuerdo con el expediente penal, la víctima tenía 12 años cuando fue víctima de prostitución forzada por parte de su madre, tipo de violencia que se prolongó durante cuatro años en hechos que ocurrían tanto en su domicilio como en diferentes moteles del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

La víctima se acercó a una persona de confianza cercana a su entorno, a quien contó la situación que sufría, lo que dio paso para realizar la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

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En la investigación se encontró que su madre obtuvo beneficios económicos mediante la explotación sexual de la adolescente, conducta que se prolongó por al menos cuatro años hasta que la víctima logró denunciar los hechos ante las autoridades.

La madre fue detenida y vinculada a proceso tras la obtención de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.

“Tras valorar los elementos probatorios presentados, el Juez de la causa dictó una sentencia condenatoria de 22 años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual por prostitución ajena agravada, además de imponer el pago por concepto de reparación del daño”.