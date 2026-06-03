Uno o varios tiradores solitarios —quienes han disparado en las últimas semanas a vehículos y sus ocupantes en al menos tres vías de comunicación de la ciudad de Puebla— han generado psicosis entre los habitantes de la capital.

Suman al menos ocho reportes ciudadanos de disparos contra sus vehículos, según las autoridades de seguridad. Y los ataques han ocurrido en al menos tres importantes vías de comunicación de la ciudad: Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl y Camino Real a Cholula.

Y mientras las autoridades de la Fiscalía General del Estado revelan que se abrió un Expediente de Atención Temprana ante la falta de denuncias formales de los afectados, la zozobra crece en redes sociales ante la posibilidad de algún ataque contra automovilistas.

“Un tema que a todos los que habitamos en la ciudad de Puebla nos preocupa, es un hecho que no puede quedar aislado, no basta con abrir una carpeta de investigación, no es suficiente para que pueda resolverse”, aseguró el investigador universitario, Valente Tallabs González.

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Para el profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la omisión comunicativa y operativa para atender el caso aumenta el riesgo de que esto pueda seguir sucediendo.

“La autoridad tiene que demostrar que está protegiendo activamente a la población, porque todos nos sentimos vulnerables a cualquier hora del día”, advirtió.

El académico consideró que los ataques del tirador o tiradores solitarios no deben tratarse como un evento aislado, sino como un evento de alto riesgo público.

“No hay víctimas fatales, pero tiene riesgos muy latentes a nivel social e institucional, porque esto puede escalar en un homicidio o pánico social como el que se empieza a mostrar en redes sociales y pérdida de confianza en la autoridad”, subrayó.

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Desde su óptica hay tres hipótesis de estos ataques a automovilistas: una serie de ataques seriales con perspectiva de descomposición social y un reto para autoridades; que sea un agresor oportunista que sólo busca notoriedad; o un conflicto focalizado que está siendo presentado como aleatorio.

“Cualquiera de los tres escenarios, la respuesta institucional debe combinar investigación criminal, trabajo de inteligencia, prevención institucional, comunicación pública y garantizar protección inmediata a los poblanos”, exigió.

Los hechos registrados en las últimas semanas, afirmó, deben llamar la atención para que los ciudadanos exijan atención inmediata y comunicación clara de las autoridades.

“Si la autoridad sólo hace referencia a que hay una carpeta de investigación, esto no nos dice nada, es necesario que se declare como incidente prioritario de amenaza en la vía pública y que nos muestren que ya hay una investigación”, manifestó.