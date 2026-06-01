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Tlaxcala, Tlax.- Un paro cardiorrespiratorio provocado por una sobredosis de anestésicos, fue la causa de muerte de Blanca Adriana Vázquez, la mujer que trató de someterse a un procedimiento estético en una clínica que resultó ser clandestina, en Puebla.
Así lo reveló el resultado de la necropsia aplicada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), previo a remitir el caso a la Fiscalía de Puebla, que estará a cargo de la investigación.
Esto lo informó el Gobierno local, a través de la Coordinación de Comunicación Social (CCOM), al tiempo de anunciar los procesos de inspección sanitaria a los establecimientos médicos que ofrecen servicios especializados de medicina estética.
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"Se reforzará la vigilancia de todos estos lugares", apuntó el titular de la dependencia, Antonio Martínez, quien también afirmó que hay una responsabilidad en los usuarios de esos servicios porque deciden voluntariamente.
El pasado 18 mayo, Blanca Adriana Vázquez acudió a la clínica Détox, en Puebla, para realizarse un procedimiento de extracción de grasa en el abdomen. Sin embargo, ya en el lugar, desapareció tras caer en un estado inconsciente, según lo que pudieron indagar sus familiares a través de las cámaras que filmaron el momento en el que la supuesta cirujana, Diana Palafox, y sus asistentes la subieron a un vehículo.
Días después, el cuerpo de la víctima fue localizado en una barranca de poca profundidad en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, donde por protocolo, la FGJE se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y posteriormente dejó la investigación a la Fiscalía de Puebla debido a que en esa entidad ocurrieron los hechos.
Hasta la fecha, Diana Palafox, quien se hacía pasar por cirujana plástica sin contar con acreditaciones profesionales legales y correspondientes, así como su hijo, Carlos Quezada, son considerados prófugos, tras dos semanas de la muerte de Blanca Adriana.
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