El Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó nuevos nombramientos en la Secretaría de Administración para fortalecer la transparencia y la eficacia en la gestión institucional, en beneficio de la comunidad politécnica.

En un comunicado, la institución educativa dio a conocer que los nombramientos corresponden a Claudia Juárez García, como directora de Recursos Financieros; Irene Sánchez Vargas, directora de Programación y Presupuesto; Isaac Godínez Martínez, director de Capital Humano, y Arturo Alejandro Ledesma Santiago, jefe de División de la Dirección de Planeación y Presupuesto.

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Durante la toma de posesión, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, exhortó a las y los nuevos funcionarios a desempeñar sus responsabilidades con transparencia y apego a la rendición de cuentas, al destacar que los recursos del Politécnico son recursos públicos que pertenecen a todas y todos los mexicanos.

El IPN señaló que estos cambios buscan impulsar una administración más eficiente y fortalecer los mecanismos de gestión y control de los recursos institucionales.

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