El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX) informó que tras la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, darán seguimiento al proceso de implementación y transición previsto en las disposiciones transitorias del nuevo marco normativo aprobado.

El Instituto destacó que continuará con las acciones, técnicas, operativas y documentales necesarias para contribuir a una transición institucional ordenada, conforme a los plazos y términos que establece el nuevo marco normativo, una vez que entre en vigor, tras su publicación en la Gaceta Oficial.

Asimismo, el Instituto recuerda que los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales continúan plenamente vigentes, por lo que las personas pueden seguir ejerciéndolos y presentando solicitudes ante los sujetos obligados de la Ciudad de México conforme a la legislación aplicable.

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De igual manera, y en tanto continúe vigente el marco jurídico actual, el Info CDMX mantendrá las acciones institucionales necesarias para asegurar la continuidad de sus funciones y la adecuada gestión de los asuntos de su competencia, en estricto apego a la normatividad aplicable, privilegiando en todo momento la continuidad institucional, la certeza jurídica y la protección de los derechos de las personas.

Cabe destacar que, durante los últimos meses, el Instituto ha realizado diversas acciones de preparación técnica y administrativa relacionadas con organización archivística, integración documental, revisión de sistemas y seguimiento de procedimientos, a fin de fortalecer las condiciones para una transición ordenada.

Finalmente, el Instituto refrendó su disposición de mantener comunicación y coordinación institucional con las autoridades involucradas en la implementación del nuevo modelo, a fin de contribuir a un proceso responsable, ordenado y con enfoque de derechos humanos.

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