[Publicidad]
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX) informó que tras la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, darán seguimiento al proceso de implementación y transición previsto en las disposiciones transitorias del nuevo marco normativo aprobado.
El Instituto destacó que continuará con las acciones, técnicas, operativas y documentales necesarias para contribuir a una transición institucional ordenada, conforme a los plazos y términos que establece el nuevo marco normativo, una vez que entre en vigor, tras su publicación en la Gaceta Oficial.
Asimismo, el Instituto recuerda que los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales continúan plenamente vigentes, por lo que las personas pueden seguir ejerciéndolos y presentando solicitudes ante los sujetos obligados de la Ciudad de México conforme a la legislación aplicable.
Leer también No habrá clases en CDMX el 11 de junio; Clara Brugada confirma suspensión por inauguración del Mundial 2026
De igual manera, y en tanto continúe vigente el marco jurídico actual, el Info CDMX mantendrá las acciones institucionales necesarias para asegurar la continuidad de sus funciones y la adecuada gestión de los asuntos de su competencia, en estricto apego a la normatividad aplicable, privilegiando en todo momento la continuidad institucional, la certeza jurídica y la protección de los derechos de las personas.
Cabe destacar que, durante los últimos meses, el Instituto ha realizado diversas acciones de preparación técnica y administrativa relacionadas con organización archivística, integración documental, revisión de sistemas y seguimiento de procedimientos, a fin de fortalecer las condiciones para una transición ordenada.
Finalmente, el Instituto refrendó su disposición de mantener comunicación y coordinación institucional con las autoridades involucradas en la implementación del nuevo modelo, a fin de contribuir a un proceso responsable, ordenado y con enfoque de derechos humanos.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
[Publicidad]
Más información
Sección
Cadáver permanece horas en banca del Centro CDMX, bloqueos de la CNTE impiden llegada de peritos
Sección
"Aquí tengo a tu ex": Emiliano Aguilar confiesa que Nodal le escribió borracho y revela el duro mensaje
Sección
¿Por qué no debes comer lichis en ayunas? Esta es la advertencia de salud
Sección
¿Qué estaciones del Metro CDMX estarán cerradas en Junio? Alternativas para evitar retrasos