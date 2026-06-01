Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acatará un fallo que congela temporalmente un fondo de indemnización creado por el gobierno de Donald Trump para supuestamente combatir la politización de la justicia, pero que sus críticos denuncian como un mecanismo discrecional para favorecer a aliados.

El Departamento de Justicia anunció el 18 de mayo la creación de ese fondo de mil 800 millones de dólares con el que el gobierno dice querer compensar a quienes sufrieron persecución judicial ('lawfare') durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

Pero los opositores sostienen que el fondo no tiene una base jurídica clara, cuenta con escasa supervisión y podría utilizarse para recompensar a leales, incluidas personas condenadas por el asalto al Capitolio en 2021.

Lee también Hezbolá detendrá los ataques e Israel frenará su ofensiva en Líbano, dice Trump; paran negociaciones de paz

La jueza federal Leonie Brinkema, de Alexandria, prohibió al gobierno operar el fondo antes de una audiencia judicial prevista para el 12 de junio.

El Departamento de Justicia expresó su "profundo desacuerdo" con la decisión, pero aseguró este lunes que la "respetará".

Este anuncio llega en momentos en que numerosos medios estadounidenses informan que el gobierno pretende abandonar el proyecto del fondo, que ha sido criticado por la oposición pero también por miembros del Partido Republicano.

Una multitud se congregó en el Capitolio el 6 de enero de 2021, antes de entrar por la fuerza para evitar la certificación de Biden. Foto: Especial (06/01/2025)

El fondo fue creado como parte de un acuerdo extraordinario en la demanda civil de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

La orden judicial de congelarlo responde a una demanda presentada por Andrew Floyd, un exfiscal federal que investigó y procesó a los acusados por el asalto al Capitolio, y a Jonathan Caravello, un profesor de California detenido cuando se manifestaba contra una redada antimigratoria.

Los demandantes argumentaron que el fondo podía llevar a una colusión entre Trump y su gobierno, "sin autorización del Congreso, sin base legal y sin rendición de cuentas".

El fondo fue uno de los temas de los que el mandatario habló con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con quien se reunió el lunes, según una persona a la que se le concedió guardar el anonimato para que pudiese declarar sobre una conversación privada.

Los republicanos que regresaron a Washington el lunes advirtieron que no tendrán los votos para aprobar el proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca trabaje con ellos con el fin de establecer parámetros sobre el fondo.

Lee también Irán detiene negociación de paz con EU por ataques en Líbano; “toda decisión tiene un precio, es momento de pagar”

El líder de la mayoría en la cámara alta, John Thune, indicó el lunes que espera que la Casa Blanca actúe para abandonar el fondo.

“Sí creo que la mejor manera de manejarlo es si el gobierno decide cerrarlo por su cuenta”, declaró Thune a los reporteros.

Algunos senadores presionaron al secretario de Justicia interino, Todd Blanche, con respecto al fondo en una reunión a puerta cerrada el mes pasado, que el senador Ted Cruz calificó como una de “las reuniones más duras que he visto en todo mi tiempo en el Senado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa