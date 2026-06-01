Mundo | 01-06-26 | 13:32 | Actualizada | 01-06-26 | 13:32 |

Teherán. El presidente de Estados Unidos, , aseguró este lunes que el grupo chiita se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, frenará la ofensiva contra el Líbano, poco después de que el ejército iraní amenazara con atacar el norte de Israel.

"Tuve una llamada muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel", escribió Trump en su red, Truth Social.

"No habrá tropas yendo a Beirut, y las que estén en camino, ya están regresando", aseguró.

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"De igual manera, a través de altos representantes, tuve una muy buena llamada con Hezbolá y acoerdaron detener los disparos: que Israel no los atacará y ellos no atacarán Israel", añadió.

Sobre las negociaciones con Irán, Trump aseveró que éstas "continúan, a un ritmo acelerado".

Las declaraciones se producen luego de que Irán advirtiera a los residentes del norte de Israel que abandonen la zona si el Estado judío ataca el barrio de Dahye de la capital del Líbano, tal y como había ordenado el primer ministro israelí, .

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“Si se lleva a cabo esta amenaza (el ataque contra Dahye), advertimos a los residentes de las zonas del norte (de Israel) y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que abandonen la zona para evitar daños”, indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por IRNA.

Netanyahu ordenó intensificar de la ofensiva israelí en territorio libanés y el domingo tropas de Israel tomaron el castillo medieval de Beaufort, una posición estratégica en el sur del y al norte del río Litani.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, dijo que Teherán había decidido paralizar las con Estados Unidos ante la amenaza de ataques contra Beirut.

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“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, indicó el medio.

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