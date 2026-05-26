Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte [de Israel]", dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.

Las tropas terrestres del Ejército israelí se adentraron más allá de las zonas del sur del Líbano que ocupan desde antes de la tregua, confirmó a EFE un portavoz castrense.

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El Ejército describió, en un comunicado, la incursión como "operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada" y lo justificó con el fin de "eliminar las amenazas directas".

Estas operaciones franquean la "línea amarilla" libanesa, nombre con el que Israel se refiere a alrededor del 8% del territorio del país vecino que ocupa, pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hezbolá.

Esa nueva ola de ataques israelíes ha causado la muerte de al menos 16 personas en el Líbano, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, once de ellas en la localidad suroriental de Mashghara.

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