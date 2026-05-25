Jerusalén.- Benjamin Netanyahu afirmó este lunes que Israel intensificará la ofensiva en Líbano para "aplastar" al movimiento chiita Hezbolá, en un momento en que Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para terminar con la guerra en Medio Oriente.

"Ordené una aceleración de nuestras operaciones", declaró el primer ministro israelí en un video difundido en su canal de Telegram. "Vamos a intensificar los golpes, intensificar la potencia y vamos a aplastar" a Hezbolá.

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"Estamos en guerra con Hezbolá. Solo en las últimas semanas, nuestros valientes combatientes han eliminado a más de 600 terroristas", afirmó Netanyahu. "Pero no vamos a levantar el pie del acelerador. Al contrario, les he ordenado que pisen el acelerador aún más fuerte".

"Loos golpearemos. Sí, nos están atacando con drones, drones cibernéticos, y tenemos un equipo especial trabajando en ello —y también resolveremos eso… Pero lo que esto nos exige ahora es intensificar los golpes, aumentar la fuerza. Los golpearemos con decisión", dijo el primer ministro.

LL