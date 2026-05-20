Jerusalén.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir, recibió una dura reprimenda del primer ministro Benjamin Netanyahu y provocó una reacción en el extranjero, después de difundir videos en los que se le muestra burlándose de activistas de una flotilla detenidos que intentaron vulnerar el bloqueo israelí de Gaza, diciéndoles que deberían ser encarcelados por mucho tiempo.

Las acciones del ministro Itamar Ben-Gvir “no concuerdan con los valores y las normas de Israel”, declaró Netanyahu, aunque aclaró que Israel tiene todo el derecho a detener “flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamas”.

Ben-Gvir difundió el miércoles videos en los que se le ve caminando entre algunos de los aproximadamente 430 detenidos. Un video muestra a activistas con las manos atadas a la espalda, arrodillados con la cabeza tocando el suelo dentro de lo que parece ser un área de detención improvisada y en la cubierta de un barco.

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“Bienvenidos a Israel, nosotros somos los dueños”, dice Ben-Gvir, ondeando una gran bandera israelí. Un activista esposado grita “¡Palestina Libre!" cuando Ben-Gvir pasa caminando y es empujado de inmediato al suelo por personal de seguridad.

En otro video, Ben-Gvir afirma que los activistas “vinieron aquí llenos de orgullo como grandes héroes. Mírenlos ahora”, y pide a Netanyahu que le conceda permiso para encarcelarlos.

🇮🇱 | El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, generó repudio tras difundir un video burlándose de unos 430 activistas de la flotilla humanitaria a Gaza. Las imágenes muestran a los detenidos hacinados, maniatados y forzados a escuchar el himno bajo el sol. pic.twitter.com/WkPVUwmJvE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 20, 2026

Netanyahu ordena rápida deportación de activistas

“Le digo al primer ministro Netanyahu: entrégamelos por mucho, mucho tiempo, entréguelos a nuestras cárceles para terroristas”, declaró Ben-Gvir.

Netanyahu indicó que ha dado instrucciones para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

Ben-Gvir también provocó la indignación del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, quien le reprendió públicamente en X diciéndole: “a sabiendas causaste daño a nuestro Estado con este espectáculo vergonzoso”. “No, tú no eres la cara de Israel”, escribió Sa'ar.

Ben-Gvir respondió a Sa'ar en el parlamento israelí, acusándolo de “inclinarse ante los terroristas” y de que cualquier disculpa israelí a los activistas enviará un mensaje de “debilidad”, “sumisión” y “rendición”.

Ben Gvir publicó un vídeo de su visita al puerto de Ashdod (sur) donde permanecen retenidos los activistas, en el que se observa a decenas de ellos hacinados. Foto: Tomada de video

Israel acusado de humillar a activistas

Un grupo de defensa legal con sede en Israel, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, o Adalah, acusó a las autoridades israelíes de “emplear una política criminal de abuso y humillación contra los activistas”.

Señaló en un comunicado que esto siguió patrones similares de maltrato por parte de las autoridades israelíes contra activistas en misiones anteriores de flotillas “por las que Israel nunca ha tenido que responder”.

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El grupo indicó que sus abogados y otros voluntarios estaban brindando asesoría legal a los activistas detenidos en el puerto israelí de Ashdod y exigían su liberación inmediata.

La portavoz de la flotilla Rania Batrice dijo que Ben-Gvir publica esos videos porque el mundo no ha hecho rendir cuentas a Israel.

“Si les están haciendo eso a europeos y estadounidenses y gente de Sudáfrica y de todo el mundo, imaginen lo que le están haciendo al pueblo palestino”, dijo Batrice a The Associated Press en una entrevista en línea.

Batrice instó a los gobiernos a intensificar su respuesta.

“Las cartas enérgicamente redactadas no son lo que necesitamos ahora mismo. Necesitamos más medidas”, sostuvo.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica Yvette Cooper dijo que el video “viola las normas más básicas de respeto y dignidad” sobre cómo debe tratarse a las personas y exigió una explicación a las autoridades israelíes.

Fotografía publicada en el perfil de X del Ministerio de Exteriores de Israel que confirmó que todos los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales por Israel, excepto los dos que serán transferidos a territorio israelí para ser "interrogados", se encuentran ya en territorio griego. Foto: EFE

Por su parte, Italia condenó enérgicamente el trato a los activistas detenidos por considerarlo una violación de la dignidad humana y calificó de “inaceptables” los videos de Ben-Gvir. También convocó al embajador de Israel en Roma para protestar por el trato a los detenidos italianos y exigir su liberación inmediata.

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La canciller canadiense Anita Anand indicó que ha ordenado a sus funcionarios convocar al embajador israelí en Ottawa.

Tanto Turquía como Grecia condenaron el trato de Israel a los activistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló que el comportamiento “demostró abiertamente al mundo la mentalidad violenta y bárbara” del gobierno de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores griego calificó las acciones de Ben-Gvir de “inaceptables y totalmente condenables” y dijo que había presentado una protesta formal.

Hamás denunció a Ben-Gvir por las “escenas de abuso y humillación” de los activistas, diciendo que muestran la “decadencia moral y sadismo” de Israel.

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