Familiares de Al Muatasem Belah Alwiraikat, ciudadano pachuqueño e integrante de la delegación mexicana en la Flotilla Global Sumud, hicieron un llamado al gobierno de Hidalgo para que intervenga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego del presunto secuestro y agresión armada que sufrió la misión humanitaria por parte de militares de Israel.

Los familiares del integrante de la delegación mexicana, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria a habitantes de la Franja de Gaza, acusaron que militares israelíes realizaron un ataque violento y coordinado contra civiles en altamar. Explicaron que la embarcación Sirius, en la que viajaba el hidalguense, fue embestida deliberadamente por un buque militar.

También señalaron que la embarcación Giroma, donde viajaba Diego Vázquez Galindo, fue blanco de disparos de arma de fuego, lo que puso en riesgo la vida de toda la tripulación.

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“Mi hermano no se unió a esta flotilla buscando fama o reconocimiento. Al Muatasem decidió actuar porque los gobiernos e instituciones internacionales han fallado”, señalaron sus familiares.

Acusaron que han transcurrido horas críticas desde el abordaje ilegal y advirtieron que la falta de información sobre el paradero de su familiar constituye un acto de tortura sicológica. La hermana de Al Muatasem indicó que la participación de los delegados mexicanos era del conocimiento formal del gobierno mexicano y que incluso se habían establecido mesas de trabajo para salvaguardar su integridad.

Asimismo, lamentaron la postura asumida por las instituciones federales, por lo que exigieron que el gobierno de México y la SRE emitan una postura en torno a estos hechos.

SRE pide liberar a activistas mexicanas

El canciller Roberto Velasco pidió el martes a Israel la libertad de las mexicanas Paulina del Castillo,Sol González y Violeta Núñez, mexicanas detenidas rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó el martes que una embarcación en la que viaja el connacional Al Matuasem Flores estaba siendo interceptada.

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Destacó que hay varias reuniones con las familias de las y los connacionales, así como con representantes de lo Flotilla mexicana. También recalcó que hay comunicación con embajadores para brindar la asistencia que sea requerida.

El titular de la SRE recalcó a Israel respeto a los derechos humanos, trato digno y que se liberen para que puedan regresar a nuestro país: ”Así lo vamos a seguir haciendo para que puedan estar en casa”.

El Global Movement Gaza to Mexico compartió un video de Diego Vásquez, activista mexicano y organizador de la segunda misión mexicana para llevar ayuda humanitaria a las personas de Palestina, en el que denunció haber sido secuestrado por autoridades de Israel.

El Movimiento exigió su liberación inmediata y el respeto a su integridad física.

"La detención de activistas internacionales busca invisibilizar el genocidio, pero no nos van a callar", dijo el Movimiento de México a Gaza.

Añadieron que las y los participantes de la Flotilla secuestrados están siendo trasladados a un puerto israelí.

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Piden que intervenga el gobierno de Hidalgo

Los familiares de Al Muatasem Belah Alwiraikat pidieron además la intervención del gobierno de Hidalgo para lograr una coordinación que permita un pronunciamiento oficial, así como que la embajada de Israel en México responda a las acusaciones e informe sobre la condición física y jurídica de las personas retenidas.

También demandaron que se garantice la seguridad de los detenidos, además de la liberación y repatriación inmediata de los cinco delegados mexicanos.

Finalmente, familiares y amigos adelantaron que preparan una movilización en la embajada de Israel en Ciudad de México para exigir la liberación de Violeta, Paulina, Sol, Diego y Al Muatasem.