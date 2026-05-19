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Roma. Las israelíes han interceptado a cinco de los 10 barcos que aún navegaban este martes rumbo a la , tras las detenciones el lunes de más de una treintena de embarcaciones y decenas de participantes.

El rastreador habilitado por la , organizadora de esta misión, mostraba a las 12:30 GMT que cinco de las 10 embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya habían sido interceptadas.

En las retransmisiones en directo de las cámaras de las naves se pudo ver cómo armados abordaban los barcos de los activistas, mientras estos, con chalecos salvavidas puestos, permanecían con las manos en alto.

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Por el momento, cinco embarcaciones siguen navegando sin haber sido interceptadas, aunque, según el rastreador, tres de ellas se han desviado de la ruta hacia la Franja.

La primera interceptación se produjo en torno a las 11:30 GMT, cuando el barco se encontraba a unas 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros).

La Freedom Flotilla Coalition, coorganizadora de la expedición, había confirmado este martes que 70 activistas a bordo de 10 barcos seguían en ruta hacia, mientras que cifró en 400 los "participantes civiles desarmados" de 45 países que han sido "secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes".

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