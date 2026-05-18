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confirmó este lunes que sus fuerzas interceptaron una nueva flotilla con destino a Gaza, que zarpó de la semana pasada, después de que los organizadores denunciaran que las embarcaciones estaban siendo detenidas por navíos militares israelíes cerca de Chipre.

"Buques militares están interceptando actualmente nuestra flota y fuerzas de las FDI [el ejército de Israel] están abordando en este momento el primero de nuestros barcos a plena luz del día", publicó en X la .

"Estamos seguros de que al menos dos o tres barcos" han sido interceptados, precisó a la AFP Gorkem Duru, miembro de la sección turca de la , que no se encontraba a bordo.

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Sin embargo, otros continúan su ruta hacia Gaza, dijo Duru, quien añadió que "se habían cortado las comunicaciones con los barcos".

El primer ministro de Israel, , confirmó la intercepción de la flotilla y felicitó a las fuerzas navales por frustrar lo que calificó de "plan malintencionado diseñado para romper el bloqueo" impuesto "a los terroristas de en Gaza", según un comunicado de su oficina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había instado previamente el lunes a "todos los participantes de esta provocación a cambiar de rumbo y dar inmediatamente la vuelta", en un mensaje publicado en X.

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Por su parte, la cancillería turca condenó esta "intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales", que constituye un "nuevo acto de piratería".

Este es el tercer intento en un año de quebrar el impuesto a Gaza, devastada por la guerra y enfrentada a graves penurias desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en octubre de 2023.

Unos 50 barcos zarparon el 14 de mayo del suroeste de Turquía en el marco de esta última flotilla.

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Las autoridades israelíes rechazan las acusaciones de escasez de ayuda, afirmando que Gaza está "inundada" de ella.

Las fuerzas israelíes ya habían interceptado una flotilla anterior en frente a las costas de Grecia el 30 de abril, liberando rápidamente en Creta a la mayoría de los activistas a bordo.

Sin embargo detuvieron a dos de ellos, el brasileño y , de origen palestino y nacionalidad española, que fueron trasladados a Israel. Tras varios días de retención e interrogatorios, fueron expulsados el 10 de mayo.

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Varias denunciaron detenciones ilegales y afirmaron que los dos hombres habían sufrido malos tratos durante su encarcelamiento en Israel.

Las autoridades israelíes rechazaron estas acusaciones y finalmente no presentaron cargos en su contra.

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