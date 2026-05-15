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El ejército de anunció que llevó a cabo un ataque en dirigido contra Ezzedine Al Haddad, a quien describió como el jefe del brazo armado del movimiento palestino Hamas.

"Por instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI [el ejército israelí] han llevado a cabo un ataque en Gaza contra el architerrorista Ezzedine Al Haddad, comandante del ala militar de Hamas y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre, indica un comunicado emitido por la oficina del ministro de Defensa.

"Al Haddad fue responsable del asesinato, secuestro y daños infligidos a miles de civiles israelíes y soldados de las FDI", añade el comunicado castrense.

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"Mantuvo a nuestros rehenes en un cautiverio brutal, orquestó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a aplicar el acuerdo promovido por el presidente estadounidense Donald Trump para el desarme de Hamas y la desmilitarización de la Franja de Gaza", concluye.

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