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Representantes de Israel y del Líbano acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador.
Además, las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.
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mcc
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