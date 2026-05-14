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Israel y Líbano iniciaron en Washington una nueva ronda de conversaciones de paz, poco antes de que expire un alto el fuego, informaron diplomáticos.
Un diplomático al tanto de las conversaciones, que tendrán una duración de dos días, señaló que las discusiones comenzaron poco después de las 09H00 locales (13H00 GMT) en el Departamento de Estado.
El encuentro, el tercero de este tipo, tiene lugar al día siguiente de una serie de ataques israelíes contra una treintena de sitios en Líbano, que causaron al menos 22 muertos, según el Ministerio de Salud libanés.
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Los representantes de ambos países ya se habían reunido el 23 de abril en la capital estadounidense.
El presidente Donald Trump había anunciado en esa ocasión una prórroga de tres semanas de la tregua y expresó la esperanza de un acercamiento histórico entre los dos vecinos de Oriente Próximo, que no mantienen relaciones diplomáticas. La tregua fue prorrogada hasta el domingo 17 de mayo.
Desde su entrada en vigor el 17 de abril, más de 400 personas han muerto en ataques israelíes, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.
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Israel se ha reservado el derecho de seguir atacando a Hezbolá, el movimiento chiita proiraní que arrastró a Líbano a la guerra tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el 28 de febrero.
En sus propias negociaciones indirectas con Washington, Irán exige que toda tregua incluya también al Líbano, es decir, que Israel deje de atacar a su aliado Hezbolá.
mcc
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