El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que cese el fuego de Israel y Líbano se prorroga por tres semanas. En Truth Social posteó que "Trump; el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa, se reunieron hoy con altos representantes de Israel y el Líbano en la Oficinal Oval"

Añadió que "¡la reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas. Espero recibir próximamente al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun. ¡Fue un gran honor participar en esta histórica reunión!".

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Aún había expresado su esperanza de poder visitar Washington y reunirse con Trump. No obstante, afirmó que nunca tuvo planes de mantener una conversación telefónica con el primer ministro israelí, contradiciendo así un anuncio realizado por Trump a principios de este mes.

Israel y Líbano han estado en guerra durante décadas y no se habían reunido de manera tan directa desde 1993.

Israel lanzó un ataque a gran escala contra Líbano -matando a más de 2 mil 450 personas y desplazando a un millón, según las autoridades- en respuesta a ataques de Hezbolá, grupo que había prometido vengar la muerte del líder supremo de Irán a manos isralíes.

Poco después de la primera reunión, Washington anunció una tregua de 10 días que expiraba este domingo.

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