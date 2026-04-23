Más Información

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"

EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Esthela Damián, la consejera jurídica de Sheinbaum que va por la gubernatura de Guerrero; esta es su trayectoria

Esthela Damián, la consejera jurídica de Sheinbaum que va por la gubernatura de Guerrero; esta es su trayectoria

El presidente estadounidense, anunció que cese el fuego de Israel y Líbano se prorroga por tres semanas. En Truth Social posteó que "Trump; el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa, se reunieron hoy con altos representantes de Israel y el Líbano en la Oficinal Oval"

Añadió que "¡la reunión fue un gran éxito!colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas. Espero recibir próximamente al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun. ¡Fue un gran honor participar en esta histórica reunión!".

Lee también

Aún había expresado su esperanza de poder visitar Washington y reunirse con Trump. No obstante, afirmó que nunca tuvo planes de mantener una conversación telefónica con el primer ministro israelí, contradiciendo así un anuncio realizado por Trump a principios de este mes.

han estado en guerra durante décadas y no se habían reunido de manera tan directa desde 1993.

Israel lanzó un ataque a gran escala contra Líbano -matando a más de 2 mil 450 personas y desplazando a un millón, según las autoridades- en respuesta a ataques de Hezbolá, grupo que había prometido vengar la muerte del líder supremo de a manos isralíes.

Poco después de la primera reunión, Washington anunció una tregua de 10 días que expiraba este domingo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tu CURP no está certificada Corrígela gratis en minutos paso a paso. Foto: Especial / RENAPO

¿Tu CURP no está certificada? Corrígela gratis en minutos paso a paso

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana en abril de 2026: precio actualizado, pagos obligatorios y lo que nadie te dice

Licencias de conducir. Foto: ChatGPT

¿Retirarán licencias de conducir? Manejar un tráiler comercial en Estados Unidos ya no es para todos

SEP analiza suspender clases por Mundial 2026: ¿cuántos días no habría clases y en qué fechas? Foto: Especial / SEP

SEP analiza suspender clases por Mundial 2026: ¿cuántos días no habría clases y en qué fechas?

CBP. Foto: ChatGPT

Cruzar a Estado Unidos será más rápido: CBP estrena control móvil de pasaportes en la frontera