Al menos 10 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un tiroteo ocurrido en un centro comercial en Baton Rouge, en Louisiana, informó la policía, de acuerdo con medios estadounidenses.

WAFB News citó al jefe policial TJ Morse, quien señaló que el tiroteo no fue un acto de violencia aleatorio, sino producto de una discusión entre dos grupos de personas que se encontraban en la zona de restaurantes y se comenzaron a disparar entre ellos.

Morse añadió que no existe ninguna amenaza para la población.

Seis víctimas fueron llevadas al hospital y otras llegaron por su cuenta. Algunos de los heridos están siendo sometidos a cirugía. Un tirador permanece fugitivo.

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Jeff Landry, gobernador de Louisiana, señaló estar "al tanto del tiroteo que se está produciendo en el centro comercial Mall of Louisiana. Estoy en contacto con las fuerzas del orden y les mantendremos informados a medida que sepamos más. Por favor, eviten la zona". Añadió que él y su esposa Sharon "rezamos por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestras fuerzas del orden".

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans también dijo haber sido informado del tiroteo y estar "respondiendo al incidente, junto con nuestros socios".

Baton Rouge, Louisiana — Reports of an active shooter situation at the Mall of Louisiana, with multiple shots heard in the food court and a large police response now on scene.



Situation is developing.



More updates to follow. pic.twitter.com/UWLYTaotOZ — Breaking News (@TheNewsTrending) April 23, 2026

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