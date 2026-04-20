El Gabinete de Seguridad de México informó a través de redes sociales la lista del seguimiento de personas afectadas tras el tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán.

En su comunicado, expresaron que luego del reporte de los hechos, se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, los cuales son atendidos en diversos hospitales de la región.

Autoridades adjuntaron un archivo en el que se registra el nombre, nacionalidad, el tipo de lesión, el hospital al que fueron trasladados y en el que actualmente residen.

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Entre los heridos se encuentran tres colombianos, un canadiense, un ruso, dos brasileños, y seis estadounidenses.

El Gabinete de Seguridad señaló que personal de la Secretaría de Gobernación, Cancillería, Salud y el Gobierno del Estado de México se mantiene en comunicación permanente para brindar acompañamiento y todo el apoyo a las víctimas de este hecho y a sus familias.

Indicó que se mantiene contacto con autoridades internacionales y se continuará informando sobre el avance de las investigaciones y la atención integral a las personas afectadas.

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La lista de personas heridas por hechos en Teotihuacán:

Gerónimo González Castro, colombiano, 6 años, dos impactos por arma de fuego tibia y peroné derecho

Dayana Paola Castro Calderón, colombiana, 37 años, impacto por arma de fuego rotula izquierdo y glúteo derecho

Delicia Li de Yong, canadiense, 29 años, impacto por arma en la supra escapular derecha

Maikol Michelle Mitrocil, ruso, 32 años, impacto por arma de fuego en fémur

Luisa Fernanda Puentes Álzate, colombiana, 22 años, herida musculo esqueléticas

Francis Arlette Rivero, brasileña, 55 años, herida musculo esqueléticas

Jaslin Landaverde, estadounidense, 26 años, herida musculo esqueléticas

Gregoire Magadini, estadounidense, 38 años, herida musculo esqueléticas

Jalen Aybar, estadounidense, 27 años, herida de dermo abrasión

Leticia Mondes Foista, brasileña, 13 años, herida por arma de fuego

Alejandra Graciano, estadounidense, 34 años, herida musculo esquelética

Alex Daniel Marco Witz, estadounidense, 29 años, herida por arma de fuego en la mano izquierda con salida

Barriet-D Marco Witz, estadounidense, 61 años, herida por arma de fuego en el muslo izquierdo sangrado transvaginal posible lesión

Lista de personas heridas tras ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: X @GabSeguridadMX

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