La tarde de este lunes 20 de abril se reportó un tiroteo en la zona arqueológica de México, Teotihuacán.

De acuerdo con autoridades, durante el incidente se realizaron varios disparos, lo que generó alerta en el sitio.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, dijo a medios locales que cuatro turistas extranjeros resultaron heridos: dos de nacionalidad colombiana, uno canadiense y uno ruso.

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Embajada del Reino Unido México brinda número de atención

A través de un post en redes sociales, la Embajada Británica en la Ciudad de México informó que tiene conocimiento del atentado ocurrido en la zona turística de las Pirámides de Teotihuacán, por lo que llamó a sus ciudadanos a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades mexicanas.

#Mexico Important information in case of emergency involving a British National. pic.twitter.com/05J8UREBuq — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) April 20, 2026

También puso a disposición el número de emergencia consular +52 (55) 1670 3200, disponible las 24 horas, para atender cualquier situación relacionada con nacionales británicos en el país.

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Canciller de Canadá reacciona a ataque en Teotihuacán, confirma muerte de una connacional

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, lamentó el asesinato de un ciudadano canadiense y las lesiones de otro tras un ataque armado en Teotihuacán, Estado de México.

En un mensaje, la funcionaria calificó el hecho como un acto de violencia y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Señaló además que personal consular de su país ya se encuentra en contacto con los afectados para brindar asistencia.

As a result of a horrific act of gun violence, a Canadian was killed and another wounded in Teotihuacán, Mexico. My thoughts are with their family and loved ones, and Global Affairs consular officials are in touch to provide assistance. Thank you to my counterpart, Minister… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 20, 2026

Anand también agradeció la colaboración de autoridades mexicanas, particularmente de la secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, por la atención y respuesta ante el caso.

Embajador de Canadá lamenta muerte de ciudadana durante tiroteo en Teotihuacan

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, lamentó la muerte de una ciudadana canadiense durante un tiroteo registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El diplomático canadiense se dijo en sus redes "profundamente entristecido" por los hechos registrados en Teotihuacán, donde un hombre disparó contra turistas que estaban en la zona.

Indicó que otra mujer también resultó lesionada.

"Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Muchas gracias presidenta Claudia Sheinbaum y canciller Roberto Velasco por todo su apoyo", escribió.

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