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La presidenta se pronunció ante las detonaciones registradas este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde autoridades han reportado un saldo de dos muertos, incluida una ciudadana canadiense, y al menos seis lesionados hasta el momento.

En sus redes sociales, la Mandataria federal indicó que instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos a familiares y personas lesionadas.

"Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", garantizó.

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De acuerdo con la Presidenta, personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Cultura se dirige al sitio para brindar atención y acompañamiento, en coordinación con las autoridades locales.

"Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad", indicó.

A las 13:25 horas, el Gabinete de Seguridad anunció que de acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. En los hechos, falleció una mujer de nacionalidad canadiense.

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"En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos", señaló el grupo estratégico.

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em/apr

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