Hubo un tiempo en que Celiana Cárdenas preparaba durante semanas la propuesta visual de una película y, al final, era apartada del proyecto.

La falta de experiencia y los prejuicios por ser mujer provocaban que los productores no la apoyaran. Hoy, la historia es distinta: acaba de trabajar, uno tras otro, con los mismísimos J. J. Abrams, Steven Spielberg y Martin Scorsese.

Celiana junto Nick Antosca, creador de la serie, Javier Bardem y el productor Alex Heldum. Foto: Celiana Cárdenas

Ella sólo sonríe.

“No ha sido fácil, pero aquí estoy”, confiesa la cinefotógrafa.

Celiana fue la primera directora de fotografía graduada por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) hace casi tres décadas. No había referentes en el país y eso le pasó factura profesionalmente en los primeros años de este siglo.

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De complexión menuda y de voz dulce, nadie creía que podía dirigir a un equipo de hombres y menos cargar una cámara.

Hasta que un “desesperado” Alejandro Springall (Santitos) la llamó para trabajar en Morirse está en hebreo con un pequeño problema: era domingo y si aceptaba, rodarian el miércoles.

“Y dije que sí sin conocerlo, sin haber preparado (algo), porque tantas veces me habían dicho que no, que ahora parecía que el destino me estaba diciendo que lo tomara”.

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Ahí cambió todo. La comenzaron a llamar en otras cintas como Es mejor que Gabriela no se muera y No eres, tú, soy yo, con Eugenio Derbez, pero entonces.

Luego, por razones de la vida, la mexicana se fue a vivir al extranjero, donde le llegó todo, aunque volvió a iniciar de cero.

Con los grandes

Se ha convertido en una cinefotógrafa reconocida de Canadá y eso la ha llevado a trabajar en producciones de Estados Unidos como la serie de acción Duster, de J. J. Abrams, quien quedó tan contento con su trabajo, que a Scorsese y Speilberg les habló de ella para Cabo de miedo, que estrena este fin de semana en Apple TV.

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Se trata de una nueva versión de la historia de los filmes de 1962 y 1991, en la que el oscareado español Javier Bardem es el asesino vengativo, y Amy Adams y Patrick Wilson son la pareja de abogados que sufren e su arribo.

La directora de fotografía, en plena preparación de una escena de este thriller de 10 episodios. Foto: Celiana Cárdenas

“Volví a ver la película de 1962 y no podríamos hacerla el día de hoy, porque en esa es un violador de menores. Aquí lo que hacemos es meter el cuestionamiento de si el monstruo es él (el asesino) o los demás”.

Para su llegada a Cabo de miedo ideó un plan. Ya sabía del proyecto por el creador Nick Antosca, con el que ya había trabajado en tres ocasiones, pero también estaba segura de que él no podía defenderla ante Spielberg y Scorsese.

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“Entonces hablé con mi agente e hicimos lo posible para estar en Duster (Prime Video) de Abrams. Es una serie de acción, mucho color y eso me llevó a otro nivel, ahí aprendí todo. Así fue que Nick ya no tuvo que recomendar, sino que fue el mismo J. J. el que habló con ellos y les dijo que debían trabajar conmigo”, cuenta divertida.

Ahora espera el estreno de un proyecto hecho para Netflix, en el que actúa Michelle Monaghan y producido, entre otros, por Chris Pavoni y Gabrel Hobson, cuyo título de trabajo es 21 laps hockey, sobre cómo una comunidad se levanta tras un accidente en el que murió todo un equipo de hockey.

Y aguarda a que haya una buena película que la devuelva profesionalmente a México.

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“Viví luego en Los Ángeles donde hay millones de mexicanos, de latinos, y se reían de mi acento, tampoco creían que era mexicana porque decían que estaba educada. En Canadá fui tomando cosas pequeñas, creciendo y te van valorando la experiencia; ya tengo 60 años y te toman mucho en cuenta, a esa edad en México ya es difícil trabajar”.

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