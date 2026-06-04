Con la versión de dos testigos presenciales no solo del crimen, sino de la orden directa de disparar contra Paco Stanley se presenta el documental Testigos: la verdad tiene voz.

El documental promete esclarecer finalmente lo sucedido aquella mañana del 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El charco de las ranas, del sur de la Ciudad de México, cuando el conductor de televisión fue asesinado hace 27 años.

Juan Carlos Uribe, quien desde hace más de dos décadas vive en los Estados Unidos, produce este audiovisual ya disponible a través de su propia plataforma de streaming Reellee TV.

Uribe es esposo de Arlette Garibay, periodista que trabajó por más de cuatro años con Paco Stanley y, que según explica su pareja, fue una de las personas que la policía trató de incriminar en el asesinato, motivo por el que ambos abandonaron el país.

“Hay dos testigos dentro del documental, son exagentes de la policía judicial del estado de Jalisco en los años 80. La misma policía los puso a cuidar a los narcos de aquellos tiempos, Caro Quintero, Fonseca, Carrillo, ‘El azul’, estuvieron presentes en cuestiones como el secuestro de Enrique ‘Kiki’ Camarena.

“ Cuando se le entregaron millones de dólares al señor (Manuel) Bartlett (secretario de gobernación en 1985), uno de ellos estuvo presente y también cuando se dio la orden de matar al señor Stanley”, comenta.

A casi 30 años desde la muerte de Stanley se han realizado documentales como El Show: Crónica de un Asesinato, de Televisa, y la serie ¿Quién lo mató?, de Prime Video, que abordan distintas ópticas sobre el asesinato.

“Se dice el nombre de quien dio la orden de mandarlo a matar, la razón, el nombre de la persona, el sicario que fue quien jaló el gatillo directamente; uno estaba presente cuando se le dio la orden al sicario de matar al señor Stanley”, afirma.

Limpiar conciencias

De la teoría de que Mario Bezares estuvo implicado por la manera en la que resultó ileso tras el atentado, Uribe opina que esto es erróneo.

Los testigos que presenta el documental y la razón por la que han decidido hablar hasta ahora es el limpiar sus conciencias y, de paso, los nombres de Mayito y Paola, quienes pasaron más de año y medio en prisión.

“Uno de ellos lo que quiere es pedirles perdón por todo lo que sufrieron el señor Bezares y la señorita Durante, ellos sabían la verdad desde que lo mataron”, asegura.