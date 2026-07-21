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Cuautitlán Izcalli, México.- El gobierno municipal reactivó la aplicación de infracciones de tránsito en la localidad, con la participación de 15 oficiales mujeres, quienes estarán facultadas para sancionar a los automovilistas.
Las mujeres policías de tránsito municipal contratan con body cam para ser monitoreadas y con dispositivos hand held; los pagos de los infractores también podrán efectuarse en las oficinas de la Tesorería municipal, en el organismo Operagua o en tiendas Seven Eleven.
“No se realizará ninguna infracción que no tenga un soporte videograbado”, señaló el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano Palacios, al hablar de la reactivación de las multas, mismas que fueron suspendidas a inicios de su gobierno.
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Serrano Palacios mencionó que también se implementa una campaña para evitar la invasión del espacio público, con el estacionamiento de tráileres y la inseguridad que generan al obstruir la visibilidad.
“Puede ocasionar una variedad importante de delitos. Desde tocamientos, violaciones, robos, lo que sea. Es importante ir recuperando el espacio público”, dijo Serrano Palacios.
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Entre los objetivos de la aplicación de infracciones de tránsito se encuentra el ordenamiento vial, reducir accidentes y disminuir incidencias delictivas.
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Para el caso de conductores de motocicletas, el presidente municipal sostuvo que ocurrieron dos accidentes la semana pasada que derivaron en la muerte de manera instantánea, y en ambos casos no usaban casco.
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