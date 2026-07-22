A la par de su realización en ciudades de Estados Unidos, asociaciones civiles convocaron a una jornada en la Ciudad de México para exigir justicia por los 17 connacionales que han fallecido a manos o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, debido a sus siglas en inglés).

Grupos como Conexión Migrante llamaron a manifestarse en el Monumento a la Revolución el próximo sábado 25 de julio a las 11:00 horas, en memoria de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, fallecidos de forma reciente.

Las personas connvocantes señalaron que estos casos "no pueden quedar en el olvido ni convertise en otra cifra más".

Lee también México presenta 20 denuncias ante fiscalías de EU por muerte de mexicanos; FGR remite recurso para abrir investigaciones

"Los mexicanos deportados y retornados nos unimos y levantamos la voz. Los ciudadanos estadounidenses que vivimos en México levantamos la voz en solidaridad con las comunidades migrantes. Y las organizaciones comunitarias que acompañamos a personas deportadas, retornadas y migrantes nos unimos para denunciar esta violencia.

"No podemos permanecer en silencio mientras las comunidades migrantes son criminalizadas y nuestras familias siguen siendo separadas. No podemos permitir que el asesinato de personas migrantes se vuelva normal", indicaron.

[Publicidad]

Señalaron que los asesinatos de personas mexicanas en Estados Unidos no deben quedar impunes.

Lee también Homicidios dolosos "van a seguir disminuyendo", asegura Sheinbaum; con Calderón y Peña se enalteció al narco, señala

Presentan 20 denuncias por mexicanos fallecidos

El pasado 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias —8 ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado— en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

[Publicidad]

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el embajador Lazzeri transmitió las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada caso.

Además, el 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscalía General de la República (FGR) con relación a los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc