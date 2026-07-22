Atizapán de Zaragoza, Méx.- La circulación fue reabierta en Boulevard Bellavista, en Atizapán de Zaragoza, luego de que concluyeron los trabajos de atención al talud derivado del deslave ocasionado por las lluvias del pasado 29 de junio.

Tras más de tres semanas, la vialidad permaneció bajo trabajos de reparación y retiro de material rocoso.

De acuerdo con un reporte del Gobierno municipal, en la zona se realizó el retiro de la roca, estudios geotécnicos y levantamientos topográficos.

En la zona se realizó el retiro de la roca, estudios geotécnicos y levantamientos topográficos. Foto: Especial

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El sitio fue vigilado durante las 24 horas para alertar de posibles desprendimientos.

En las labores participaron 20 elementos y cuatro unidades de emergencia.

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La zona también fue sometida a revisiones para determinar las condiciones del terreno y establecer las obras que permitan estabilizar el talud frente a la vialidad y a las viviendas ubicadas en el área.

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En el lugar, trabajadores de Protección Civil colocaron una malla de triple torsión con sistema de gaviones, como medida de protección ante posibles desprendimientos mientras continúan las labores para definir la solución permanente del talud.

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Con la reapertura, los vehículos ya pueden circular por Boulevard Bellavista, mientras las labores de estabilización definitiva continúan en el punto donde ocurrió el deslave.

vr/cr