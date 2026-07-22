El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, detalló que siete de los 12 bajopuentes de la Calzada de Tlalpan aún están en obra y adelantó que estos espacios se entregarán de forma escalonada en tres fechas distintas: los primeros se entregarán en agosto, otros en septiembre y los últimos en octubre.

“Tienen periodos contractuales distintos; unos terminan en agosto, otros terminan en septiembre y otros terminan en octubre, de los siete”, dijo.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario reconoció que no se trabajó en todos los bajopuentes al mismo tiempo porque “íbamos a generar un problema grave de movilidad” para la población, si se cerraban los 12 al mismo tiempo.

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Por ello, explicó que se optó por iniciar las obras de rehabilitación en siete de ellos en una primera fase, para que una vez que la población pueda transitar por ellos, entonces se inicien los trabajos en los otros cinco.

“Van a ser dos paquetes, los primeros siete y luego los siguientes cinco”, puntualizó.

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