Agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron en Pachuca, Hidalgo, a Karina "N", acusada del delito de robo agravado mediante falsa compraventa, por hechos ocurridos el 9 de mayo de 2026, en la alcaldía Iztapalapa.

La FGJ informó que de acuerdo con la investigación, la víctima del robo ofreció un auto en venta a través de Marketplace en Facebook.

Una persona lo contactó y acordaron la compraventa en un centro comercial de Iztapalapa, además de que una mujer acudiría para la transacción.

Karina "N" fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Foto: Captura de Google Maps

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En el lugar, Karina amenazó con un arma de fuego al vendedor y lo obligó a firmar una carta responsiva y a entregar los documentos del coche. Luego escapó con el auto.

La víctima aportó una copia de una identificación de la mujer, a través de la cual la FGJ corroboró que era auténtica.

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Posteriormente, con la declaración del vendedor, el reconocimiento de la presunta ladrona a partir de la identificación y los demás datos de prueba, un juez de control otorgó una orden de aprehensión en contra de Karina.

La mujer fue ubicada en Pachuca, Hidalgo, donde fue capturada. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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La mujer fue ubicada en Pachuca, Hidalgo, donde fue capturada con ayuda de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

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Posteriormente, fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

La FGJ comunicó que Karina está relacionada con otras cuatro investigaciones: tres por aparentes hechos de fraude y una más por abuso de confianza.

vr