Autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y el Tren Ligero firmaron un convenio para la instalación de 56 tótems de videovigilancia en la ruta de este transporte eléctrico.

Con el acuerdo, el Tren Ligero se convertirá en el primer transporte público en la Ciudad de México en contar con videovigilancia del C5 en su trayecto de Taxqueña a Xochimilco, informó el Centro de Comando mediante un comunicado.

La firma del convenio fue realizada por el director general del STE, Martín López Delgado; y el Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

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Firman convenio para instalar 56 tótems del C5 en toda la ruta del Tren ligero. Foto: Especial

El coordinador general del C5 destacó que este sistema de movilidad será el primero en contar con vigilancia completa a través de los tótems.

“En el horizonte del Tren Ligero se unen dos vías, la de la seguridad y la de movilidad, con un acuerdo que coloca a este medio de transporte como el primera en contar con videovigilancia del C5 en toda su ruta de más de 13 kilómetros”.

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Con lo anterior, se aseguró, se beneficiará a 110 mil pasajeros en promedio diario, que usan dicho transporte eléctrico.

También se informó que los tótems cuentan con dos cámaras: una fija y la segunda con movimiento de 360 grados, visión nocturna, altavoz y un botón de auxilio, el cual está conectado al C5.

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