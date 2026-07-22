Este miércoles se presentaron en el Congreso de la Ciudad de México otras dos iniciativas para sancionar con cárcel actos similares a los cometidos por el conductor de televisión Pedro Sola, quien declaró que tenía ganas de envenenar a perros.

El diputado de Morena Miguel Ángel Macedo propuso modificar el artículo 350 Bis del Código Penal local para imponer de uno a tres años de prisión y de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien, por cualquier medio de comunicación, plataforma digital, red social, medio electrónico o cualquier otro medio, de manera directa, expresa e inequívoca, incite, induzca o convoque a otras personas a cometer actos de crueldad animal, cuando dicha conducta sea objetivamente idónea para generar un riesgo real de su comisión.

Estas penas se incrementarán hasta en una mitad cuando la incitación se realice a través de medios de comunicación masiva o plataformas digitales con capacidad de difusión pública.

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“No constituirán delito las expresiones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión, la actividad periodística, artística, científica, académica o de interés público, siempre que no constituyan una incitación directa, expresa e inequívoca a la comisión de delitos”, planteó.

De igual forma, propuso que se castigue el maltrato animal cuando se realice mediante la administración, colocación, suministro o abandono de sustancias tóxicas, venenos, cebos envenenados o cualquier otro agente químico o biológico destinado a provocar lesiones, sufrimiento o la muerte de uno o más animales.

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A su vez, la diputada morenista Elizabeth Mateos también propuso modificar el Código Penal local para que a quien, por cualquier medio de difusión, físico, impreso, audiovisual, electrónico o digital, provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de éste o de algún vicio, se le imponga de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa cuando el delito no llegue a ejecutarse.

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“Si el delito se ejecutare, al provocador se le impondrá la sanción que corresponda conforme a las reglas de autoría y participación previstas en este Código”, se especifica en la propuesta.

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En la exposición de motivos de ambas iniciativas se recuerdan las declaraciones de Pedro Sola durante una emisión del programa Ventaneando, en las que manifestó que al observar perros en restaurantes o establecimientos públicos le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” y que a las personas que paseaban a sus mascotas en carriolas le daban “ganas de darles un balazo”.

Dichas declaraciones, se señala, provocaron una amplia reacción social y motivaron que el colectivo ‘Va por sus Derechos’ presentara una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Pedro Sola, y a quien resulte, por apoyar sus palabras que se consideraron constitutivos de apología del maltrato animal y provocación pública para cometer un delito.

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“Con independencia del resultado de la investigación, este acontecimiento volvió a poner de manifiesto la necesidad de contar con disposiciones jurídicas claras que permitan delimitar y atender este tipo de conductas”, se precisa.

La semana pasada, también la diputada Mateos Hernández presentó una reforma para castigar la apología del maltrato animal y mencionó que “Pedro que ladra no muerde”.

LL