[Publicidad]
“La Ciudad de México es la otra campeona del Mundial”, celebró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar un informe final de lo que fue el Mundial 2026 en la capital del país.
“Al sonar el silbatazo final, decimos, el Mundial tuvo un campeón deportivo, España —al que felicitamos, por supuesto—, pero en las calles, el Mundial tuvo otro ganador: en las calles, el Mundial lo ganó la Ciudad de México; y no sólo lo decimos nosotros, lo reconocen todos, la prensa internacional”, dijo.
Detalló que en total, más de 12 millones de personas disfrutaron del Mundial en el espacio público de la Ciudad de México: 2.5 millones en el Fan Fest del Zócalo; 461 mil en los Festivales Futboleros de las alcaldías; 460 mil en el Estadio; y, 3.7 millones en festejos masivos que hubo en distintos espacios.
Lee también Aumenta recaudación de impuestos en primer trimestre del año en la CDMX; cae pago por derechos en 2.9%
Desde el Museo de la CDMX, en el Centro Histórico, la mandataria capitalina recalcó el “legado permanente” que dejó la justa deportiva, como fueron las 2 mil obras que se hicieron en distintos puntos de la ciudad, entre las que destacó la rehabilitación y construcción de 500 canchas y el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan.
“El Mundial duró unas semanas, pero las obras permanecerán durante generaciones. Las canchas, las escuelas, trenes, ciclovías, estaciones nuevas, obras hidráulicas, calles iluminadas y nuevas rutas eléctricas, demuestran que aprovechamos la mirada del mundo para profundizar la transformación de la ciudad”, dijo.
[Publicidad]
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Secretaría de Gestión Integral brinda apoyo a viviendas afectadas por lluvias en la GAM; reportan saturación en red de drenaje
Universal Deportes
Luis Romo dice que para Chivas no hay más opción que coronarse en la Liga MX
Espectáculos
Revelan la última voluntad de Elsa Aguirre; sus cenizas descansarán entre flores
Espectáculos
Marjorie de Sousa no le cierra las puertas al amor y revela qué busca en una pareja
La Roja
¡Fuegooo! Explota polvorín de un taller de pirotecnia en Chalco
La Roja
¡Rata migajera! Detienen a sujeto que robo una moto en Iztapalapa, su novia lo bateo muy sabroso
La Roja
Acribillan a alcalde de Temoac, Morelos, dentro del Palacio de Gobierno
Espectáculos
Despiden a Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana tras polémica con México: Así lo anunciaron EN VIVO