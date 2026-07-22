“La Ciudad de México es la otra campeona del Mundial”, celebró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar un informe final de lo que fue el Mundial 2026 en la capital del país.

“Al sonar el silbatazo final, decimos, el Mundial tuvo un campeón deportivo, España —al que felicitamos, por supuesto—, pero en las calles, el Mundial tuvo otro ganador: en las calles, el Mundial lo ganó la Ciudad de México; y no sólo lo decimos nosotros, lo reconocen todos, la prensa internacional”, dijo.

Detalló que en total, más de 12 millones de personas disfrutaron del Mundial en el espacio público de la Ciudad de México: 2.5 millones en el Fan Fest del Zócalo; 461 mil en los Festivales Futboleros de las alcaldías; 460 mil en el Estadio; y, 3.7 millones en festejos masivos que hubo en distintos espacios.

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Desde el Museo de la CDMX, en el Centro Histórico, la mandataria capitalina recalcó el “legado permanente” que dejó la justa deportiva, como fueron las 2 mil obras que se hicieron en distintos puntos de la ciudad, entre las que destacó la rehabilitación y construcción de 500 canchas y el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan.

“El Mundial duró unas semanas, pero las obras permanecerán durante generaciones. Las canchas, las escuelas, trenes, ciclovías, estaciones nuevas, obras hidráulicas, calles iluminadas y nuevas rutas eléctricas, demuestran que aprovechamos la mirada del mundo para profundizar la transformación de la ciudad”, dijo.

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