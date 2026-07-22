El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan las operaciones para lograr la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, así como para debilitar a otras facciones del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Toluca, Estado de México, García Harfuch explicó que se han presentado avances por parte del Gabinete de Seguridad como resultado de las constantes operaciones.

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En ese sentido, detalló que en la más reciente llevada a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional se logró neutralizar a un objetivo prioritario apodado “El Texas”, quien era de los principales generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa y una persona clave para Salazar Guzmán y Los Chapitos.

“Pero no sólo ha sido ese. Toda las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para poder continuar debilitando no sólo a esta organización sino también a la otra facción del Cártel de Sinaloa”, dijo.

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