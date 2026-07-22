Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que, tras la reunión del Gabinete de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibió la instrucción de fortalecer las estrategias contra la extorsión, revisar la situación de los centros penitenciarios de la entidad y dar continuidad a las obras del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.

Durante el encuentro realizado en Toluca, la mandataria mexiquense señaló que la Presidenta dejó tareas específicas para el gobierno estatal, entre ellas atender las condiciones de los penales y reforzar la infraestructura en materia de seguridad.

“Aquí nos deja la tarea de fortalecer estrategias precisamente para abatir la extorsión, nos deja tareas de analizar la situación de los centros penitenciarios, que es una preocupación que ella siempre nos ha manifestado y que nos ha dado opciones de mejora, así como la infraestructura”, expresó.

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Gómez Álvarez destacó que el Estado de México mantiene una coordinación permanente con el gobierno federal y las Fuerzas Armadas a través de las Mesas de Paz, en las que, dijo, no sólo se presentan estadísticas, sino que se analizan los problemas de seguridad, se plantean alternativas de solución y se da seguimiento a los acuerdos.

En ese contexto, aseguró que la estrategia de mando unificado implementada en 15 municipios de la zona oriente ha permitido una disminución cercana al 53% en los indicadores de incidencia delictiva en esa región.

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La gobernadora también resaltó los avances del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, el cual calificó como “un parteaguas histórico” para más de 10 millones de habitantes de 10 municipios mexiquenses.

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Recordó que el programa contempla 21 obras y acciones con una inversión inicial de 75 mil 786 millones de pesos, monto que, aseguró, ha seguido incrementándose para ampliar los proyectos previstos.

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Entre las obras mencionó infraestructura vial, pavimentación, puentes, ampliación de sistemas de transporte, obras hidráulicas, hospitales, programas de vivienda, regularización patrimonial y proyectos educativos, además del fortalecimiento de programas sociales federales.

La mandataria agradeció el respaldo de la administración federal y sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido llevar recursos a una de las regiones con mayores rezagos del país.

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Asimismo, adelantó que su administración continuará fortaleciendo las Caravanas de Justicia, el programa Mujeres con Bienestar y la modernización del C5 estatal mediante la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar las capacidades de vigilancia y respuesta ante el delito.

Finalmente, Delfina Gómez reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el gobierno mexiquense dará cumplimiento a las tareas planteadas durante la reunión de seguridad, particularmente en materia de combate a la extorsión, mejoramiento de los centros penitenciarios y consolidación del Plan Oriente.

em/apr