Toluca, Méx.— El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Gobierno de México invertirá 33 mil 663 millones de pesos en 2026 para obras de infraestructura en el Estado de México, como parte del Plan Integral para la Zona Oriente, que contempla proyectos carreteros, puentes, transporte público, infraestructura educativa y ferroviaria.

En conferencia matutina, el funcionario detalló que la inversión acumulada para el periodo 2025-2030 ascenderá a 76 mil 400 millones de pesos.

En materia de movilidad, destacó que ya inició la construcción del Trolebús Elevado Ixtapaluca-Chalco, una de las principales obras de transporte para la zona oriente de la entidad.

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Explicó que el proyecto tendrá una longitud de 10 kilómetros y actualmente comenzaron los trabajos del viaducto elevado y de una de las estaciones terminales.

“Ya inició la construcción del viaducto elevado y de una de las estaciones terminales. Este proyecto estará terminado en julio de 2027”, señaló.

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Esteva Medina informó además que continúan las obras de conservación carretera. Los 10 trenes de pavimentación entregados a municipios del Estado de México han rehabilitado 1.24 millones de metros cuadrados, equivalente a cerca de 100 kilómetros de vialidades.

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En la red federal libre de peaje, agregó, ya se han intervenido 92 kilómetros y la meta es alcanzar 170 kilómetros, mediante trabajos realizados por administración directa.

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Respecto a la infraestructura vial, indicó que se construyen 18 nuevos puentes vehiculares, además de los dos puentes de Alameda. De esos 18, 10 serán ejecutados durante 2026, mientras que siete ya están en construcción y tres más iniciarán en agosto.

En el rubro educativo, señaló que seis de los nueve nuevos bachilleratos ya fueron concluidos y para 2026 se prevé la construcción de tres planteles adicionales, una ampliación en Texcoco y el reforzamiento de cuatro escuelas más.

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También informó que ya comenzaron los trabajos de 10 Centros Comunitarios México Imparable, uno por cada municipio beneficiado, los cuales estarán concluidos en octubre de este año.

Sobre los Senderos Seguros, recordó que en 2025 se concluyeron 200 kilómetros de intervención y para este año se proyectan 300 kilómetros adicionales, con mejoras en alumbrado público, recuperación de espacios, vegetación y murales urbanos.

En materia ferroviaria, destacó que el tren México-Querétaro registra un avance del 20%, con una inversión de 47 mil 500 millones de pesos en territorio mexiquense, mientras que el tren AIFA-Pachuca contará con una inversión de 20 mil millones de pesos y se prevé que concluya el próximo año.

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