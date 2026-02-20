Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó avances de distintas obras en Guanajuato como el "bachetón", caminos artesanales e infraestructura educativa.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 20 de febrero en la XII región militar de Irapuato, Esteva destacó 380 kilómetros intervenidos en el estado con el bachetón, con una inversión de mil 167 millones de pesos.

Andrés Lajous destaca tren México-Querétaro

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, presentó avances del Tren México-Querétaro.

Apuntó que atenderá una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios, en los tramos Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario durante conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum (20/02/2026). Foto: Presidencia

Los trenes que se adquirieron en diciembre son 47 a favor de Alstom.

Destacó Lajous el tramo Querétaro-Irapuato, con una demanda estimada de 50 mil pasajeros al día, con servicios relevantes ante una actividad económica más intensa en distintas ciudades.

Expuso también el avances en la construcción de estaciones y conectividad con transporte, plazas y espacios públicos.

