Más Información
Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano
José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales
Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice
Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó avances de distintas obras en Guanajuato como el "bachetón", caminos artesanales e infraestructura educativa.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 20 de febrero en la XII región militar de Irapuato, Esteva destacó 380 kilómetros intervenidos en el estado con el bachetón, con una inversión de mil 167 millones de pesos.
Lee también Harfuch reporta 4 mil 400 detenidos en Guanajuato en los últimos dos años; destaca decomiso de más de 5 toneladas de droga
Andrés Lajous destaca tren México-Querétaro
Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, presentó avances del Tren México-Querétaro.
Apuntó que atenderá una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios, en los tramos Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
Los trenes que se adquirieron en diciembre son 47 a favor de Alstom.
Destacó Lajous el tramo Querétaro-Irapuato, con una demanda estimada de 50 mil pasajeros al día, con servicios relevantes ante una actividad económica más intensa en distintas ciudades.
Expuso también el avances en la construcción de estaciones y conectividad con transporte, plazas y espacios públicos.
José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]