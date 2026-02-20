Luego de que se anunció que el próximo lunes enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existen pensiones millonarias de exfuncionarios y exlíderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la OCDE.

La Mandataria aclaró que los mandos de las Fuerzas Armadas no están incluidos en esta propuesta, al precisar que la reforma está dirigida exclusivamente a funcionarios públicos de confianza que, en algunos casos, trabajaron poco tiempo y hoy reciben pensiones que consideró “ya no se justifican”.

Sheinbaum aborda caso de José Ángel Gurría Treviño

En conferencia, la Mandataria señaló que entre los casos señalados públicamente se encuentra el de José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la OCDE, quien —dijo— recibe una pensión mensual de 120 mil pesos como exfuncionario. No obstante, reconoció que se revisará la información para transparentar con precisión los montos.

“Sí, en efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario… ya salió público, lo podemos decir”, expresó, al añadir que solicitará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detallar qué datos pueden difundirse.

Reforma a pensiones doradas de exfuncionarios no contempla a las Fuerzas Armadas

Sheinbaum aclaró que la reforma no contempla a las Fuerzas Armadas.

“Obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones que ya no se justifican”, sostuvo.

La propuesta plantea que, en caso de aprobarse por el Congreso, las pensiones se reduzcan al menos a la mitad de lo que percibe la Presidenta de la República.

Durante el intercambio con medios también se mencionaron otros casos, como el de Óscar Villarreal —relacionado con Nacional Financiera—.

La Presidenta insistió en que la reforma busca terminar con “excesos” y ajustar las pensiones a criterios de austeridad republicana, bajo el argumento de que no se justifican montos que superen el ingreso de la titular del Ejecutivo federal.

