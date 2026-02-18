La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal.

En breve más información...

