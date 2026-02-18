Más Información

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

“Mientras no digan que es él, hay esperanza”

“Mientras no digan que es él, hay esperanza”

Contaminación, incendio y taxis por apps caros se vivieron en la metrópoli

Contaminación, incendio y taxis por apps caros se vivieron en la metrópoli

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal.

En breve más información...

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]