Tras el anuncio del envío de una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las pensiones “con privilegios” que actualmente reciben exfuncionarios de altos mandos en distintas instituciones del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que estiman un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos que serían destinados a programas de Bienestar.

En conferencia, la Mandataria federal explicó que la propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones de exfuncionarios de confianza no podrán exceder el 50% de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo Federal.

“Es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas, a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular del Ejecutivo Federal”, detalló.

“Imagínense por 20 años estar recibiendo un millón de pesos mensuales. Son alrededor de 5 mil millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar”, afirmó.

Sheinbaum Pardo precisó que la iniciativa será enviada el próximo lunes a la Cámara de Senadores para su discusión.

Al referirse a su caso personal, explicó que al asumir la Presidencia renunció a su plaza académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, tras concluir el periodo máximo de licencia permitido por el estatuto universitario. Señaló que, al término de su encargo, su retiro dependerá de la antigüedad acumulada en el servicio público y que, en su caso, accedería a una jubilación del ISSSTE conforme a los años trabajados, cercana a 30 mil pesos.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, explicó que la iniciativa con proyecto de decreto establece un límite a las jubilaciones y pensiones en entidades públicas, bajo los principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera.

Detalló que la reforma aplicaría a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. No obstante, aclaró que se respetarán las pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.

“La presidenta enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Estamos hablando de pensiones sin privilegios”, sostuvo.

La propuesta podría enfrentar recursos legales; sin embargo, la mandataria recordó que tras las recientes modificaciones al Poder Judicial, los amparos contra reformas constitucionales tienen nuevas limitaciones.

Al ser cuestionada si esta reforma aplicará a exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mandataria contestó que no, pero incluye a exfuncionarios del gobierno federal y de organismos descentralizados.

“No, porque no quedó incluido en la primera reforma al Poder Judicial. En los actuales ministros su pensión es la de ISSSTE, la de ahorita. Los anteriores no quedó incluido en la reforma al Poder Judicial, no quisimos incluirlo porque pues ahí se quedó esa reforma. Pero sí incluye todo lo demás todo lo que tiene que ver con el Gobierno Federal y sus organismos descentralizados”, explicó.

Por otro lado, indicó que en la reforma electoral se planteará que los consejeros electorales no ganen más que la presidenta de México: “porque muchos de ellos se amparan”, dijo.

